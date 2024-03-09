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        Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, 4 şüpheli tutuklandı

        ANTALYA'da, savcılığa gelen ihbarla 2006'da kaybolan Ayhan Aggedik'in (36) öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:45
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        Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, 4 şüpheli tutuklandı
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        ANTALYA'da, savcılığa gelen ihbarla 2006'da kaybolan Ayhan Aggedik'in (36) öldürüldüğü ortaya çıktı. 2013'te arazide yarısı toprağa gömülü halde bulunan kemik parçalarının Aggedik'e ait olduğunu belirleyen ekipler tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde 2006 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ayhan Aggedik’e ulaşılamayınca dosya kapatıldı. Geçen yıl kasım ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarda, Ayhan Aggedik'in öldürüldüğü bilgisi verildi. Başsavcılığın yeniden açtığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Ekipler, 2006 ve 2024 yılları arasında ilçe genelinde bulunan kimliği belirsiz cesetlerle ilgili bilgileri yeniden inceledi. Ayhan Aggedik'in kaybolduğu dönemde ailesinin verdiği bilgileri değerlendiren ekipler, 18 Ağustos 2013'te Aksaz Mahallesi'ndeki boş arazide ağacın altında bulunan cesetten toplanan delilerin eşleştiğini tespit etti. Yarısı toprağa gömülü halde bulunan kemik parçalarındaki kıyafetle cesedin yanındaki eşyaların Ayhan Aggedik hakkında verilen bilgilerle uyuşması üzerine, yakınlarından DNA örneği alındı. İncelemede, cesedin Ayhan Aggedik'e ait olduğu belirlendi.

        Polis, Ayhan Aggedik'in öldürülmesi olayına karışanların 2022'de yaşamını yitiren Abdurrahman A. ile Y.A., A.A., M.K., İ.K., B.O. ve M.A. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden M.A., Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Y.A., Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, B.O., M.K., İ.K. ve A.A. da Manavgat'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.A. ve M.A. Ayhan Aggedik'i 'namus meselesi' nedeniyle öldürdüklerini söyledi. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Y.A., M.A., İ.K. ve B.O., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. M.K. adli kontrol şartıyla, A.A. ise serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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