Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Korkuteli'nde vatandaşlarla buluştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendileri Antalya için çalışırken bazılarının ise hizmet yerine koltuklarını korumanın derdinde olduklarını belirterek, 31 Mart'taki seçimde Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Korkuteli'nde vatandaşlarla buluştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendileri Antalya için çalışırken bazılarının ise hizmet yerine koltuklarını korumanın derdinde olduklarını belirterek, 31 Mart'taki seçimde Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.

        Ersoy, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki otelde sivil toplum kuruluşları, tarım esnafı ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

        Her ilçeye ziyarette bulunduklarını ve ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini söyleyen Ersoy, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinlediklerini belirtti.

        Antalya'nın en çok turizm gelirine sahip şehir olduğunu dile getiren Ersoy, bu turizm pastasından kentin tüm ilçelerinin hak ettikleri payı alması ve turizm sezonunun 12 aya yayılması için çalıştıklarını vurguladı.

        Bir yandan Antalya'nın ihtiyaçlarını tespit ettiklerini bir yandan da eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını anlatan Ersoy, şunları söyledi:

        "Biz, Antalya'ya, Antalyalılara neler yapabiliriz diye çabalarken, bazıları da ne Antalya'ya ne Korkuteli'ne hizmet getirmek gibi derdi olmadan nasıl koltuğumu korurum endişesi yaşıyor. Bu açıdan 31 Mart büyük önem arz ediyor. Sizlerden ricam Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçelerimizde görevi ehil ellere vermeniz. Antalya'nın artık kaybedecek vakti yok, 5 yılda sorunlar birikti ama çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Önemli olan ehil ellere teslim edelim. El ele, omuz omuza vererek adım adım tüm sorunları çözeriz."

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bakanlık olarak ilçeye önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

        AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de büyükşehir belediye başkanlığı döneminde Korkuteli ilçesine altyapı başta olmak üzere her alanda hizmet ettiklerini dile getirdi.

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve Korkuteli Belediye Başkan adayı Sadık Önal için destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı'nın Muratapaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, kadınlarla...
        Cumhur İttifakı'nın Muratapaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, kadınlarla...
        Avukata, 'Mr. Oliver'in dosyalarından çekil' kurşunu
        Avukata, 'Mr. Oliver'in dosyalarından çekil' kurşunu
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da konuştu:
        4. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi Antalya...
        4. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi Antalya...
        Bakan Ersoy: Amacımız, Antalya'yı herkesin gelmek için hedef belirlediği şe...
        Bakan Ersoy: Amacımız, Antalya'yı herkesin gelmek için hedef belirlediği şe...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da yaşayan Malatyalılarla buluştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da yaşayan Malatyalılarla buluştu: