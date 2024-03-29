Erbakan: İktidar 3 şartı yerine getirsin, İstanbul adayımızı çekelim

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İktidar şimdi ilan etsin desin ki; 'Ben İsrail'le ticareti sonlandırıp İsrail'e ihracatı yasakladım.' İkincisi, 'İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya Kürecik'te kurulan radar üssünü kapatıyorum.' Üçüncüsü, 'Şu emeklilerin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarıyorum' desin. Bu üç şartı yerine getirin, İstanbul adayımızı çekelim" dedi.

Fatih Erbakan, Antalya'nın Serik ilçesinde halka hitap etti. Erbakan, hiçbir yerde kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmediklerini belirterek, “'Yeniden Refah falancaya kazandıracak, filancaya kaybettirecek. Onun için adayını çeksin. Özellikle İstanbul'da adayını çek.' İstanbul'da da ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmak için seçimlere giriyoruz. Heykelci belediyecilikten, rantçı belediyecilikten Sultan Fatih'in şehrini koruyalım, kurtaralım. Ahlaklı belediyecilik dönemini, Milli Görüş belediyeciliği dönemini başlatalım istiyoruz. Merhum Erbakan Hocamızın 42 senelik siyasi hayatında Milli Görüş hareketinde herhangi bir yerde bir başka partinin adayı kazansın diye seçimden adayını çektiğini gördünüz mü? Böyle bir şey mümkün mü? Hatta rahmetli Erbakan Hocamız diyordu ki, 'Bir beldede, bir ilçede, bir şehirde iki Milli Görüşçü varsa, biri aday olacak, diğeri ona oy verecek. Hatta bir yerde bir Milli Görüşçü varsa kendisi aday olacak, kendi kendisine oy verecek. Yine de Milli Görüş orada seçime girecek, temsil edilecek' diyor. Bu gerçekler ortadayken halen daha ileri geri konuşuyorlar" diye konuştu.

ERBAKAN'DAN 3 ŞART Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bu gerçeklere rağmen kendilerine sesleniyorum. Ey troller. Bakınız, maaşını iktidardan alan gazeteci kılığına girmiş troller. Buradan sesleniyoruz. İktidar şimdi ilan etsin, desin ki; 'Ben İsrail'le ticareti sonlandırıp İsrail'e ihracatı yasakladım.' İkincisi, 'İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya Kürecik'te kurulan radar üssünü kapatıyorum.' Üçüncüsü, 'Şu emeklilerin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarıyorum' desin. Biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Haydi bakalım hodri meydan. Efendim, gizli anlaşmalar yaptı. İşte biz bu kadar açık yüreklilikle ve samimi bir şekilde çağrıda bulunuyorum. Bu üç şartı yerine getirin, İstanbul adayımızı çekelim. Dün Hatay'da ilan etmiştik. Bugün de Antalya tekrar ediyoruz. Hodri meydan."

'MEYDANLAR YENİDEN REFAH DİYOR' Algı operasyonlarına, medya ambargosuna, bütün engellemelere rağmen milletin gönlüne girdiklerini kaydeden Erbakan, şöyle devam etti: "3 gün önce arkadaşlarımız son üye sayılarımızı bildirdi. Yeniden Refah Partimizin Türkiye geneli üye sayısı 516 bin 800'e yükseldi. 516 bin 800 üye sayısıyla MHP'yi geride bıraktık. İYİ Parti'yi de geride bıraktık. Ve Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük siyasi partisi haline geldik. Şimdi aynı tempoyla devam edeceğiz ve seçimlerden sonra 1 milyon hedefine ulaşacağız. 1 milyon 200 bin üyeye sahip CHP'yi de geçeceğiz. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidar olacağız inşallah. Bizimle ilgisi olmayan gazeteciler, anketçiler, siyaset bilimciler, yorumcular, hatta rakip siyasi partilerin temsilcileri bile diyorlar ki; 'Yeniden Refah muazzam bir rüzgar yakaladı.' Meydanlar Yeniden Refah diyor."