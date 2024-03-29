Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 25 zanlı adliyede

Öte yandan dükkan içerisinde yaşanan silahlı çatışma ve iki grup arasındaki arbede, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir kafede 27 Mart'ta işletmenin iki ortağı arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. İki grup arasındaki kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüş, 19 kişi yaralanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen 29 kişi gözaltına alınmış, 5 tabanca, 1 tüfek, 1 bıçak ve 63 fişeğe el konulmuştu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Antalya'da iki grup arasında çıkan ve 19 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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