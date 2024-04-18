'Gürültü' kavgasında Furkan'ı kalbinden bıçaklayan sanığa 16 yıl hapis

ANTALYA'da 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada Furkan Tekin'i (18) kalbinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Talha Baş'a (22), 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Olay, 11 Temmuz 2023'te saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 153 Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'dan tatil için Antalya'daki kuzeninin yanına gelen Furkan Tekin, otomobilde arkadaşları ile oturduğu sırada, iddiaya göre 'gürültü' nedeniyle bir grupla tartıştı. Çıkan kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan kolundan ve boynundan bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, arkadaşları Tekin'i otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tekin kurtarılamadı, Kan ayakta tedavi edildi. Çalışma başlatan polis, hastanede Tekin'in arkadaşlarının ifadesini aldı. Tekin'in ilk kez şehir dışına çıktığını belirten arkadaşları, ifadelerinde; otomobilde oturdukları sırada 3-4 kişinin 'gürültü yapıyorsunuz' diyerek kendileri ile tartıştıklarını, daha sonra Furkan'ı kalbinden bıçaklayıp, kaçtıklarını söyledi. Tekin'in cenazesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde defnedilirken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip, şüphelilerin Muhammed Talha Baş ile 3 arkadaşı olduğunu belirleyip, operasyonla yakaladı. Cinayeti işlediği belirlenen Baş tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

'BIÇAĞIN KALBİNE DEĞDİĞİNİ HİSSETMEDİM' Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Baş ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan sanık Baş, arkadaşlarıyla ara sokakta yürüdüğü sırada bir otomobilin ışıklarının dikkatini çektiğini, içerisinde 6-7 kişinin oturduğunu, aracın yanından geçerken göz ucuyla baktığını anlattı. 4-5 araçlık mesafe yürüdükten sonra araçtakilerin arkalarından 'Gençler' diye seslendiğini iddia eden Baş, "Yanlarına gittik. Hepsi arabadan indiler. Etrafımıza toplandılar. Arabadan inenler yanıma toplanınca arkadaşlar geride kaldı. 'Bir şey mi soracaksın' dedim. İçlerinden biri, 'Ne oldu, birine mi benzettin' dedi. Ben de 'Arabanın ışığı yanınca merak ettim' dedim. Alkollülerdi, birden beni tehdit etmeye başladılar. İçlerinden biri, burnuma kafa attı. Gözlerim dolunca önümü göremedim. Kaçmaya başladım. Kaçarken kafamın arkasından sert bir şekilde vurdular. Neyle vurduklarını bilmiyorum. Bayılacaktım, tehditler ediyorlardı. Korkmuştum. Kaçmaya devam ettim. Kaçarken gelmeyi bırakırlar diye bıçağı çıkardım. Onlardan en önde koşan, 'Silahı çıkar' diye arkadaşlarına bağırdı. Sonra bana yetişti, kendimi silkeledim. Bıçak elimdeydi. Bıçağın birine değdiğini hissettim ancak kalbine değdiğini hissetmedim. Sonra kaçmaya devam ettim" dedi.