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        Falezlerden düşen Suzan'ı ekipler kurtardı

        ANTALYA'da arkadaşıyla beraber falezlerde oturan Suzan Naz T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 21:19 Güncelleme: 02.05.2024 - 21:25
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        Falezlerden düşen Suzan'ı ekipler kurtardı
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        ANTALYA'da arkadaşıyla beraber falezlerde oturan Suzan Naz T. (18), dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan genç kız, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla Kuğulu Park içerisindeki falezlerin olduğu noktadan inip, burada oturan Suzan Naz T., iddiaya göre, bir anda denesini kaybederek 3 metreden kayalıkların olduğu yere düştü. Arkadaşının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, bölgenin kayalık olması nedeniyle Suzan Naz T.'ye ulaşamadı.

        İtfaiye ve AFAD ekipleri ise halat yardımıyla genç kızın bulunduğu yere ulaşıp, kayalıklardan güvenli noktaya çıkardı. Ekipler, genç kızı sedye ile merdivenlerden çıkarıp, ambulansa ulaştırdı. Ambulansa alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan Suzan Naz T., hastaneye kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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