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        Antalya'da falezlerden düşen genç kız yaralandı

        Antalya'da falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 18 yaşındaki kız yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 20:56 Güncelleme: 02.05.2024 - 20:56
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        Antalya'da falezlerden düşen genç kız yaralandı
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        Antalya'da falezlerde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 18 yaşındaki kız yaralandı.

        Arkadaşıyla Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki falezlere giden Suzan Naz T, oturduğu yerden yaklaşık 3 metre aşağıdaki kayalıklara düştü.

        Genç kızın arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve AFAD ekipleri, halat yardımıyla ulaştıkları genç kızı sedyeye alarak yukarı çıkardı.

        Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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