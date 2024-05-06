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        Otomobilin çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı; kaza anı kamerada

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk Erdoğan (8) hayatını kaybetti, Belinay Erdoğan (7) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 19:31 Güncelleme: 06.05.2024 - 19:31
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        Otomobilin çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı; kaza anı kamerada
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        ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kardeşlerden Doruk Erdoğan (8) hayatını kaybetti, Belinay Erdoğan (7) ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaza saat 12.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. F.Ü. (38) yönetimindeki 07 BPJ 658 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ve kız kardeşi Belinay Erdoğan’a çarptı. İki kardeş metrelerce savrulurken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doruk Erdoğan ve Belinay Erdoğan ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Doruk Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belinay Erdoğan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü F.Ü gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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