Su altının gözcüleri

TÜRKİYE'de yüzde 80'e yakını yerli üretim olan su altı robotları; deniz arkeolojisi, sahil güvenlik ve deniz polisi ile Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle yapılan doğal gaz ve petrol arama çalışmalarında kullanılıyor.

Türkiye'nin teknolojideki yerli üretimlerinden su altı robotları, Akdeniz başta olmak üzere hem Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinin petrol ve doğal gaz çalışmalarında görev alıyor hem de küçük boyutlu olanları su altı arkeolojisi görüntüleme ve kazı çalışmalarının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisinin su altı çalışmalarında kullanılıyor. Akdeniz Üniversitesi'ne ait deniz arkeolojisi araştırma çalışmalarında kullanılan 'Demre', 'Finike' isimleri verilen robotlarla örnek bir uygulama çalışması gerçekleştirildi. Kemer açıklarındaki Üç Adalar bölgesinde Akdeniz'e indirilen robotlarla su altı incelendi.

3 BİN METRE DERİNLİĞE İNEBİLİYOR

Robotların üreticisi firmanın genel müdürü Bertan Tezcan, bu cihazların yüzde 70-80 oranında yerli üretim olduğunu belirterek, “Bunlar aslında farklı boyutlarda insansız denizaltı araçları. Küçük boyu 100 metrelik, 15-20 kilogramdan 3-4 tona kadar ve 2 bin metre derinliğe inebilen değişik türde robotlar yapıyoruz. Kullanım alanları küçüklerin arkeolojik, jeolojik araştırmalar, üniversiteler, arama kurtarma faaliyetleri. Büyüklerde ise iş sınıfı olarak 2-3 bin metre derinlikte çalışan büyük robot yapıyoruz. Küçük robotlardan Sahil Güvenlik ve deniz polisi için yaptık. Büyükler ise Türkiye Petrolleri tarafından kullanılıyor. Şu an Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinde bu robotların büyüklerinden var. 2 bin 200 metrede 7 gün, 24 saat çalışıyorlar. Onların ana görevi de 2 bin 200 metredeki her şeyin güvenliği ve bakımından sorumlu olmak. Yukarıda pilotlar oluyor, 8-9 günde bir yukarı çekip, bakımını yapıp geri suya atıyorsunuz. 20 metrenin altında dalgıçların yapamadığı her şeyi bu tip cihazlar yapıyor. Dünyada bu tip her tür boyutu üreten belki 5-6 firmadan biriyiz" dedi.