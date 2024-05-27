Kemer'de orfoz balığı avlanan tekneye ceza uygulandı

Kemer ilçesindeki Phaselis Koyu'nda avlanması yasak türlerden orfoz balığı avlandığı tespit edilen tekneye sahil güvenlik tarafından idari para cezası uygulandı.

Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde Tekirova Mahallesi Phaselis Koyu'nda bir teknede orfoz balığı avlandığını tespit etti. Tekneye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası kesildi.

70 santimetreden 1,5 metreye kadar değişen boylarda olabilen orfoz avı sınırlandırılmış balıklar arasında bulunuyor. Etobur olan ve yaşadığı bölgelerde besin zincirinin tepesinde bulunan orfoz, son yıllarda zıpkınla ve diğer yöntemlerle bilinçsiz avlanmaya maruz kalması sebebiyle soyunun devamlılığı tehlike altına giren türler arasında sıralanıyor.