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        27 metreden denize atlayışlar heyecanla izlendi

        ANTALYA'da bir enerji içeceği firmasının düzenlediği 27 metre yükseklikten denize atlama etkinliği, heyecanla izlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:15
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        27 metreden denize atlayışlar heyecanla izlendi
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        ANTALYA'da bir enerji içeceği firmasının düzenlediği 27 metre yükseklikten denize atlama etkinliği, heyecanla izlendi.

        Antalya, bir enerji içeceği firmasının yüksekten denize atlama etkinliğine ev sahipliği yaptı. 8 ayaktan oluşan serinin finali, 27-29 Eylül tarihleri arasında Atatürk Parkı'nda düzenlendi. Falezlerin üzerinden gerçekleştirilen ve 24 sporcunun mücadele ettiği eleme yarışlarının, bugün final etabı gerçekleştirildi. Etkinlikte, 12 kadın ve 12 erkek sporcu, 27 metreden denize atlayarak izleyenleri heyecanlandırdı.

        İLK KEZ BİR TÜRK SPORCU BOY GÖSTERDİ

        Bu sene etkinlik tarihinde ilk kez bir Türk sporcu boy gösterdi. Kıvanç Gür, yarışlar boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. Final etabında sporcuların atlayışlarını izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ve turist, etkinliği heyecanla takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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