Altın Portakal'da en iyi film 'Mukadderat'

BU yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 'En İyi Film Ödülü'nü, Nadim Güç’ün 'Mukadderat' filmi kazandı. Necmi Sancak’ın 'Ayşe' filmi 4 ödül kazanarak geceye damga vururken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Binnur Kaya ve Nur Sürer’e verildi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Evcilik filmindeki rolünden dolayı Nejat İşler’e verildi. Törende kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı mesajlar da verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde kapanış töreni Cam Piramit’te düzenlendi. Törende ödül alanlar büyük sevinç yaşadı. Törende ilk ödüller bu sene ilk defa düzenlenen ‘Sinema Okulları Öğrenci Filmleri’ kategorisindeki filmlere verildi.

Törende konuşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, 1997 yılında Altın Portakal Film Festivali’ne katıldığını söyledi. Özpetek, "Antalya’ya 1997 yılında Hamam filmi ile katıldım. Cannes film festivaline katıldı ve sonra Antalya’ya geldi. Burada yarışmaya katıldım. Çok zor ve yalnız olduğum günler oldu burada. Zannetmiyordum ödül alacağımı. ‘Bu film ahlaka karşı çok zor’ diyorlardı. 1997 yılında Antalya çok değişikti. En iyi film ve en iyi yönetmen olmuştum o dönem. Şok olmuştum" dedi. Kadınlar için çok şeylerin söylendiğini ve çok konuşulduğunu da söyleyen Özpetek, "Binlerce kadın öldürüldü. Bunlar için bir dakika alkışlayalım ya da sessizlik istesem. En çok her birimizin bunun sorumluluğunu üzerimize almamız lazım. Önemli olan kültürel bir değişim. Sinema burada önemli bir unsur" diye konuştu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film ödülü Mukadderat’a verildi. Filmin kadrosu ödülü almak için sahneye çıktı. Oyuncu Nur Sürer ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada "Çocuklardan ve kadınlardan elinizi çekin. Ağaçlardan, hayvanlardan elinizi çekin. Takvim yapraklarına her gün bir acı sığdıran bir ülkeyiz biz" dedi.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü Necmi Sancak’ın yönettiği Ayşe filmine verildi. Necmi Sancak, ödülü almaya kuzeni down sendromlu oyuncu Rıdvan Sancak ile birlikte çıktı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen ödülü, Ayşe filminden dolayı yönetmen Necmi Sancak’a verildi. Çok defa ödül almak için sahneye çıkan Sancak, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü, Fidan filmindeki rolüyle Ayça Bingöl aldı. Bingöl ödülü aldıktan sonra, "Çok şaşırdım gerçekten çok şaşkınım. Samimi olarak söylüyorum beklemiyordum. Bu filmin bütün yolculuğuna şahitlik ettim. İçinde yer aldım. Tamamen can dostumla bir yola çıkmıştık. Hepimiz adına alıyorum" dedi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü Balinanın Bilgisi filmiyle Murat Has kazandı. Ödülünü alan Has, tüm jüri üyelerine teşekkür etti.

Uluslararası Film Yarışması Jüri Özel Ödülü, Yönetmen Nader Saeivar’ın The Witnes filmine verildi.

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Yönetmen Ödülü, Köpek Hırsızı filmi yönetmeni Vinko Tomicic Salinas’a verildi.

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, The Girl With The Needle (Şişli Kız) filmindeki performansıyla Vic Karmen Sonne’ye verildi.

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Köpek Hırsızı filmindeki performansıyla Franklin Aro’ya verildi.

ÖDÜLLER

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film: Nadim Güç (Mukadderat)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Belkıs Bayrak (Gülizar)