Antalya'da çalılıkta çıkan yangın, ormanı ve işçilerin konteynerlerini yaktı (2)- Yeniden

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılıkta başlayan yangın, ormanı ve bölgede bulunan bir inşaata ait, işçilerin kaldığı konteynerleri yaktı. Yangın, 1,5 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Aksu ilçesi Mandırlar ve Altıntaş mahallelerinde farklı noktalarda otluk ve çalılıkta başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana da sıçradı. Alevleri ve dumanı gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye birçok noktadan takviye ekip sevk edildi. Ekipler alana ulaşana kadar mahalle sakinleri kopardıkları ağaç dalları, hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhane ve çamaşırhane konteynerlerine de sıçradı. Alev alan konteynerler ekipler tarafından söndürülse de kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla orman yangınını söndürerek kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.