Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Otizmli Yiğit'in resim tutkusu tuvallerde

        ANTALYA'daevlat edinilen otizmli Yiğit Tekeli (21), çizdiği resimleri fark eden ailesinin yönlendirmesi ile eğitim almaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli Yiğit'in resim tutkusu tuvallerde
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daevlat edinilen otizmli Yiğit Tekeli (21), çizdiği resimleri fark eden ailesinin yönlendirmesi ile eğitim almaya başladı. Tuvallere çizdiği resimlerle hayran bırakan Tekeli, "Resim yapmayı çok seviyorum. Akrilik boya, toz pastel boya kullanıyorum ve tuval çalışmaları yapıyorum" dedi.

        Ankara'da 35 yıl önce evlenen Hatice ve Yusuf Tekeli çifti, çocukları olmayınca tedaviye başladı. Tüm tedavilerin sonuçsuz kalmasıyla çift, evlat edinmeye karar verdi. Çift, polis memuru Yusuf Tekeli'nin tayini Isparta'ya çıkınca buradaki kuruma evlat edinmek için başvuruda bulundu. 2003 yılında gelen telefonla kendilerini kurumda bulan Tekeli çifti, 3 aylık Yiğit ile ilk defa karşılaştı. Yanlarında Yiğit'e giydirecekleri kıyafetleri de götüren çift, büyük mutluluk yaşadı. 1 yıl boyunca kurumun gözetiminde Yiğit'e anne babalık yapan Tekeli çifti, 2004 yılında mahkeme kararıyla Yiğit'i nüfuslarına geçirdi.

        ARKADAŞLARINA DA İLHAM OLDU

        Normal bir çocukluk geçiren Yiğit, 2,5 yaşına geldiğinde hareketlerinde değişiklikler başladı. Konuşmasında ve hareketlerindeki değişikliklerden şüphelenen çift, çocuklarını doktora götürdü. Tetkikler sonunda Yiğit'e epilepsi ve yüzde 40 otizm teşhisi konuldu. Yiğit hem tedaviye hem de özel eğitime başladı. Çocuklarını evde çizdiği resimleri gören aile, Yiğit'i resme de yönlendirdi. Akdeniz Otizm Derneği'nin Aksu ilçesinde kurduğu okulda resim dersleri almaya başlayan Yiğit, yaratıcılığı ve çizdiği resimlerle hayran bıraktı. Kendisi gibi otizmli arkadaşlarına da ilham olan Yiğit'in çizdiği resimler, okulun resim sınıfında sergileniyor. Ayrıca Yiğit'in resimlerinin yer alacağı bir sergi de planlanıyor.

        'YARATICILIĞI İLERİ SEVİYEDE'

        Yiğit'in resim konusunda başarılı olduğunu söyleyen resim öğretmeni Tutku Varışlı Er, "Yiğit, öğrencilerimizden en iyisi. En son kendisiyle toz pastel çalışması yaptık. Kendisi yağlı boya, akrilik boya ile yapılan çalışmalarda çok iyi. Yaratıcılığı ileri seviyede. Daha çok akrilik boya çalışıyoruz. Farklı yaş gruplarıyla farklı çalışmalar yapıyoruz ama Yiğit ile birebir çalışabiliyoruz. Çalışmalarını en son bir sergiye dönüştürmeyi düşünüyoruz" dedi. Okulda ve evde resim yapmaya devam eden Yiğit Tekeli de "Resim yapmayı çok seviyorum. Akrilik boya, toz pastel boya kullanıyorum ve tuval çalışmaları yapıyorum. Benim ve arkadaşlarımın birçok resmi var. Resim yapmaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        Hasırı dünyaya satmak için çıktığı yolda, ahşapta yabancı markalarla rekabe...
        Hasırı dünyaya satmak için çıktığı yolda, ahşapta yabancı markalarla rekabe...
        Lösemiyi yendi, okuluna kavuşmayı bekliyor
        Lösemiyi yendi, okuluna kavuşmayı bekliyor
        Antalya'da Kaleiçi Old Town Festivali'nde kortej yürüyüşü yapıldı
        Antalya'da Kaleiçi Old Town Festivali'nde kortej yürüyüşü yapıldı
        'Noel Baba'nın ayak bastığı mozaik kapatıldı
        'Noel Baba'nın ayak bastığı mozaik kapatıldı
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü