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        Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Antalya'ya turizm eleştirisi

        ANTALYA'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle bir araya gelen tarihçi, akademisyen ve yazar Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:25
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        Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Antalya'ya turizm eleştirisi
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        ANTALYA'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle bir araya gelen tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Antalya tam manasıyla toplama bir şehirdir. Yani sakinleri bütün şehirlerimizden, Türkiye'nin dört tarafından ama özellikle büyük şehirlerden emeklilik veya sağlık nedeniyle buraya gelmişlerdir. Bunlara hitap edecek kurumlar gereklidir. Yani burasını turizm merkezi olarak göremeyiz. İnşallah bugünkü turizm anlayışından çıkar, sadece çok paralı, az sayıdaki turist yeri olur" dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 'İnsan Olmak' temasıyla düzenlediği 14'üncü Antalya Kitap Fuarı'nın açılışı, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, tarihçi, akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve kitapseverlerin katılımıyla yapıldı. Kitapseverler yayınevlerinin açtığı stantlarda alışveriş yaparken yazarlarla da sohbet etme imkanı buldu.

        'Okumak lazım' diyerek çıktıkları yolda kitap fuarının 14'üncüsünü düzenlemenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, “Kitap dolu günler yaşayacağız. On binlerce kitap, severleriyle buluşacak. Son günlerde yaşanan kan dondurucu vahşetler nedeniyle 'İnsan Olmak' temasıyla karşınıza çıktık. Çocukların, kadınların, yeni doğan bebeklerimizin yaşama hakkının elinden alınmadığı, hayvanların korunduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

        Vali Hulusi Şahin, Ankara TUSAŞ'daki PKK saldırısıyla ilgili konuştu. Vali Şahin, “Bölücü terör bizi sadece daha biler, daha güçlendirir ama asla yıldıramaz. Türk milleti çok sağlam temellere oturtulmuş bir devletin sahibidir" diye konuştu.

        'ANTALYA'YI TURİZM MERKEZİ OLARAK GÖREMEYİZ'

        Prof. Dr. İlber Ortaylı, kitap fuarının Antalya için bir ilerleme olduğunu söyledi. Antalya'yı turizm merkezi olarak görmediğini belirten Prof. Dr. Ortaylı, “Antalya tam manasıyla toplama bir şehirdir. Yani sakinleri bütün şehirlerimizden, Türkiye'nin dört tarafından ama özellikle büyük şehirlerden emeklilik veya sağlık nedeniyle buraya gelmişlerdir. Bunlara hitap edecek kurumlar gereklidir. Yani burasını turizm merkezi olarak göremeyiz. İnşallah bugünkü turizm anlayışından çıkar, sadece çok paralı, az sayıdaki turist yeri olur" dedi.

        'ANTİK TİYATRO SAYIMIZ 3 ÜLKEDEN FAZLA'

        Türkiye'deki turist profilini beğenmediğini belirten ve eleştiren Ortaylı, “Burası ne Yunanistan ne İtalya ne de İspanya. Sahillerimiz bize bile yetmiyor. Ekilecek arazileri otel yapamayız. Burası aynı zamanda bereketli bir yurt. Kendimizi beslememiz lazım. Ne İspanya ne İtalya ne de Helenizm’den beri Yunanistan. Bizim antik tiyatro sayımız bile bu 3 ülkeden daha fazla. Buraların korunması için bize bilinçli kitle lazım" diye konuştu.

        'TÜRKLER ÇABUK ÖRGÜTLENEN VE ÇOK KOLAY TAKLİT EDEBİLEN MİLLETLERDİR'

        Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bugün dünyanın bu kesiminde böyle safkan millet yoktur. Biz Türk dünyasının mensuplarıyız, övüneceğimiz bir şey varsa başka kültürlerle karışmış olmaktır. Dilimiz Farsça ve Arapça kelimelerden oluşuyorsa bundan utanmak değil, ancak iftihar ederiz. Herkesin her şeyi öğrenme ve kullanma kabiliyeti yoktur. Türkler çabuk örgütlenen, çok kolay ve gerekli şekilde taklit edebilen millettir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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