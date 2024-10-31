Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi

        ANTALYA'da yaşayan emekli Suna Ülger'e (58), hafif ticari aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan köprü geçiş cezası geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 09:27 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan ceza geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da yaşayan emekli Suna Ülger'e (58), hafif ticari aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan köprü geçiş cezası geldi. Faiziyle birlikte 40 lira olan ceza karşısında şaşıran Ülger, Tüketici Hakem Heyetine başvurup, cezanın iptali için yasal işlem başlattı.

        Antalya'da yaşayan Suna Ülger, e-Devlet'ini kontrol ederken hafif ticari aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan kendisine köprü geçiş cezası kesildiğini gördü. Acemi bir sürücü olduğunu, bu durum karşısında hayret içinde kaldığını belirten Ülger, “Henüz 3 yıldır Antalya sınırları içinde araç kullanıyorum. Her akşam 'Bir ceza yazılmış mı ya da kural ihlali yapmış mıyım' diyerek e- Devlet'imi kontrol ederim. Sisteme girdim ve bir cezaya rastlamadım. Ardından HGS ve karayolları bölümüne de bakmak istedim ve şoka uğradım. 25 Nisan saat 20.18'de Çamlıca-Samandıra geçişinde 10 liralık bir ceza yemişim. Ben bugüne kadar hiç araçla İstanbul'a gitmedim. Üstelik bu tarihlerde de gitmedim. Benim aracım İzmir, Bodrum ve Antalya'yı gördü. O nedenle çok şaşkınım" dedi.

        CEZAYA İTİRAZ ETTİ

        Cezanın yanlışlıkla yazılmış olabileceğini belirten Suna Ülger, “Cezamı görür görmez Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. Tarafıma kesilmiş bir ceza olduğunu ve idari takibe girmiş olduğumu söylediler. 10 liralık ceza faizle birlikte 40 lira olmuş. Ücret çok komik bir rakam. Fakat ben durumu fark etmeseydim belki faiz işleyecekti, belki de başka sorunlar yaşayacaktım. Ben bilinçli bir insanım. Sık sık e-Devlet'ime girerek kontrol yapabiliyorum. Ama binlerce insan var ki bu sistemi kullanmayı bilmiyor. Benim gibi bu sorunu yaşayan nice insan olabilir. Hiç olmazsa benim bu örneğimden sonra zaman zaman e-Devlet'lerini kontrol ederler" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yapay zekaya KDV geliyor
        Yapay zekaya KDV geliyor
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?

        Benzer Haberler

        Antalya'da ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Antalya'da ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
        Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi yakalandı
        Antalya Valisi Şahin'den 'kaçak işletme' uyarısı
        Antalya Valisi Şahin'den 'kaçak işletme' uyarısı