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        Otomobil gecekonduya girdi, molozların altında kalan anneanne ve bebek yaralandı

        ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, gecekonduya girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:10
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        Otomobil gecekonduya girdi, molozların altında kalan anneanne ve bebek yaralandı
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        ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, gecekonduya girdi. Kazada sürücü ile gecekondudaki Meryem A. (50) ve 7 aylık torunu Eva S. yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 3608 Sokak’ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 07 BBT 486 plakalı otomobil, sokaktaki gecekonduya girdi. Gecekondunun duvarı yıkıldı. Kaza anında evde bulunan ve akrabalarına ziyarete geldiği öğrenilen yabancı uyruklu Meryem A. ve koltukta uyuttuğu torunu Eva S., molozların altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadın ve bebeği molozların altından çıkarttı. Otomobil sürücüsüyle birlikte 3 yaralı ambulanslarla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen AFAD ekibi, yabancı uyruklu aileyle ilgilendi.

        KAZA HABERİNİ İŞTEYKEN ALDI

        Annesinin ve kuzeninin molozların altında kaldığı haberini duyunca apar topar eve giden Dina H., "İşteydim. 'Sizin evinizde kaza oldu' diye beni aradılar. Araba evimize çarpmış. Annem ve kuzenim yaralanmış. Çok kötüyüm" diye konuştu.

        Aynı mahallede oturan yan komşu Metin Er, "Bir ses geldi. Fırladım gittim. Duvar yıkılmış, taşların altında kalmışlar. Çocuğun kafası yarılmıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Ambulans ve itfaiye geldi. Yaralıları götürdüler. Karşı tarafta lise ve ortaokul var. Burada sürekli kaza oluyor. Devlet yetkililerinden buraya bir kasis yapmalarını istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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