Geri manevra yaptığı kamyonetiyle eşine çarpıp ölümüne neden olan sürücü serbest
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geri manevra yaptığı kamyonetiyle eşi Sebahat Kocaman'a (49) çarpıp ölümüne neden olan K.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geri manevra yaptığı kamyonetiyle eşi Sebahat Kocaman'a (49) çarpıp ölümüne neden olan K.K. (54), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gökbel Yaylası Gömürgen mevkisinde meydana geldi. K.K., evinin önünden sokağa çıkmak için geri manevra yaptığı 07 HAD 01 plakalı kamyonetiyle arkada bulunan eşi Sebahat Kocaman'a çarptı. Yere düşerek aracın altında kalan Sebahat Kocaman, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sebahat Kocaman, hayatını kaybetti.
EŞİNİ FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, sürücü K.K.’yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde eşini fark etmediğini ve üzgün olduğunu belirten K.K., sorgusunun ardından bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan K.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sebahat Kocaman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kocaman'ın cenazesinin Kütürüp Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
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