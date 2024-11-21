Geri manevra yaptığı kamyonetiyle eşine çarpıp ölümüne neden olan sürücü serbest

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geri manevra yaptığı kamyonetiyle eşi Sebahat Kocaman'a (49) çarpıp ölümüne neden olan K.K. (54), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gökbel Yaylası Gömürgen mevkisinde meydana geldi. K.K., evinin önünden sokağa çıkmak için geri manevra yaptığı 07 HAD 01 plakalı kamyonetiyle arkada bulunan eşi Sebahat Kocaman'a çarptı. Yere düşerek aracın altında kalan Sebahat Kocaman, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sebahat Kocaman, hayatını kaybetti.