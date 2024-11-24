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        Antalya Havalimanı'na teker koyan uçağın motorunda yangın çıktı, 79 yolcu tahliye edildi

        ANTALYA Havalimanı'na olumsuz hava koşullarında teker koyan Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:41 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:41
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        Antalya Havalimanı'na teker koyan uçağın motorunda yangın çıktı, 79 yolcu tahliye edildi
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        ANTALYA Havalimanı’na olumsuz hava koşullarında teker koyan Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı. 79 yolcunun tahliye edildiği yangın hızla müdahale edilerek söndürülürken, uçak park pozisyonuna alındı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da fırtına etkisini sürdürürken, Antalya Havalimanı’na teker koyan Azamut Havayolları’na ait ‘Sukhoi Superjet 100’ tipi uçağın motorunda yangın çıktı. Hızla yönlendirilen ekipler yangına müdahale ederken, uçaktaki 79 yolcu tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, uçağın park pozisyonuna çekildiği belirtildi. Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı, motoru yanan uçağın park pozisyonuna alınması sonrası hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

        Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu’na ait Azamut Havayolları’na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi. Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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