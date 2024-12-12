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        Eski eş katilinin 'cinayet notları'

        ANTALYA'da eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) boğazını keserek öldüren infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu'nun (48), cinayeti nasıl işleyeceğine yönelik yazdığı notlar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:35
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        Eski eş katilinin 'cinayet notları'
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        ANTALYA'da eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) boğazını keserek öldüren infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu'nun (48), cinayeti nasıl işleyeceğine yönelik yazdığı notlar ortaya çıktı. Dava dosyasına giren notlarda, "İş çıkışı takip ediyorum, eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum" yazdığı görüldü. Kocaoğlu'nun başka bir kadına yönelik cinayet tasarladığına ilişkin mektup da cüzdanında bulundu.

        Olay, 22 Haziran'da Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya'ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etmeye başladı. Kocaoğlu, Çağıran'ın bir akaryakıt istasyonuna doğru gittiğini görünce karşısına çıkarak, konuşmak istedi. Bu sırada Kocaoğlu ile Ayten Çağıran arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından çeşitli yerlerinden bıçakladı. Abdulkadir Kocaoğlu, ekipler gelene kadar Ayten Çağıran'ın başında bekledi. Çağıran'ın boğazının kesildiği ve vücudunda 10'dan fazla bıçak yarası bulunduğu tespit edildi. 19 Haziran'da Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelip, eski eşini takip etmeye başladığı ve cinayeti işlediği tespit edilen Abdulkadir Kocaoğlu, olayın ardından tutuklandı.

        NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

        'Eski eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının olayı nasıl gerçekleştirdiği sorusuna Kocaoğlu, "O anın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Aleyhime olan ifadeleri kabul etmem. Avukatlarımın dediklerini tekrarlıyorum" dedi. Daha önceki tanık beyanlarında, eşinin başına copla vurduğu iddiasına yanıt veren Kocaoğlu, "Ayten'le tartıştık. Aramızda itiş kakış oldu. O ara kafasını kombiye vurdu. Komşumuzun Ayten'i hastaneye götürdüğünü öğrendim. Copla kafasına vurmadım. Hastaneye yanına da gittim" diye konuştu.

        'İDDİALAR TAMAMEN YALAN'

        Çocuklarına bakmadığı iddialarına cevap veren sanık, "Çocuğum üniversitede okuyor, harçlıklarını ben gönderdim. Hesap hareketlerim incelensin. Müştekilerin iddiaları tamamen yalandır" dedi. Sanık, kızının kendisi hakkındaki iddialarına ise "Kızım Konya'da yaşarken eşimi aldattığımı söylemiş. Ama kimle aldattığımı söylemiyorlar. Instagram'da bir fotomodelin fotoğrafına yorum yaptım. Eşim ve kızım bunu aldatma saydı" karşılığını verdi.

        'ISSIZ BİR YERDE KONUŞTURUP, İNFAZI GERÇEKLEŞTİRİYORUM'

        Olayın ardından müştekiler tarafından sanığın cüzdanında bulunan ve eski eşini öldüreceğini yazdığı notta, "Geceden çıkışta uyumaya gidiyorum. Seydi'ye telefonu bırakıyorum. Seydi ara sıra mesaj atıyor. Motorla gidiyorum. Akşam iş çıkışı bekliyorum. İş çıkışı takip ediyorum, eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum" ifadeleri yer aldı.

        'SENİN İÇİN KARIMDAN BOŞANDIM'

        Dava dosyasında yer alan ve sanığın eşini aldattığı iddia edilen kadına yazdığı mektupta ise "Benimle evlenmek için söz verdin. Senin için karımdan boşandım. Karımdan, çocuklarımdan, malımdan oldum. Dünya kadar paramı yedin, içtin. En son konuşmamızda bana, 'Senin paranı yemek için seninle birlikte oldum' dedin. 'Bunu senin yanına bırakmam' dedim. Bu da sana ömrün boyunca ders olsun. Benim canımı yaktın, senin de canın yansın" ifadeleri ile hakaret içerikli sözler yer aldı.

        'GELDİĞİNDE BAYILTIYORUM VE GÖZLERİNİ ÇIKARTIYORUM'

        Abdulkadir Kocaoğlu'nun aynı kadına yönelik cinayet tasarladığı ve bunu madde madde yazdığı mektupta, "Geceden çıkışta telefonu Seydi'ye bırakıyorum. Motorla gidiyorum. İş çıkışı takip ediyorum. Apartman girişinde bekliyorum, geldiğinde bayıltıyorum ve gözlerini çıkartıyorum. Mehmet'in araba ile geri dönüyorum. Motor orada kalıyor. Aramalarını bekliyorum. Aradıkları zaman Neşat'ın araba ile gidiyorum" ifadeleri yer aldı. Diğer yandan Ayten Çağıran'a yönelik düzenlenen otopsi raporunda; 5’i ölümcül, 11 bıçak darbesi tespit edildiği yer aldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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