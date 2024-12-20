TSF Başkanı Apaydın: Amacımız kalıcı milli takım başarısı

TÜRKİYE Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, dünya çapında yükselen yıldız oyunculara sahip olduklarını belirterek, "Amacımız kalıcı milli takım başarısı oluşturmak" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonada, 16 sporcu mücadele etti. Bu yıl ilk kez eleme usulü yapılan organizasyonda, finale büyükustalar Mustafa Yılmaz ve Vahap Şanal yükseldi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, turnuvaya yoğun ilgi olduğunu söyledi. Bu yıl organizasyon formatını dünya kupasını örnek alarak değiştirdiklerini belirten Apaydın, "Bu formata, büyükustalar ve milli sporcularla yaptığımız toplantılar sonucu karar verildi. Sporcular için elimizden gelen en iyi imkanlarla bu organizasyonu yapmak istiyoruz" dedi.

Federasyonun başkanlığına yeni seçildiğini anımsatan Apaydın, "Bizim için kalıcı milli takım başarısı önemli. Dünya çapında yükselen yıldız oyuncularımız var. Bu yıldızların yetişmesindeki emekleri için önceki dönem yönetime de teşekkür ediyorum. Amacımız dünya çapında yükselen yıldız oyuncularımızla kalıcı milli takım başarısı oluşturmak. Bunun için altyapı çok önemli. Altyapıya, kadın satrancına yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.