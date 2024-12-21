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        Antalya'da sağanak; göle dönen yollarda mahsur kaldılar

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:27 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:30
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        Antalya'da sağanak; göle dönen yollarda mahsur kaldılar
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Göle dönen yollarda araçlarında mahsur kalanlar, iş makineleriyle kurtarıldı.

        Manavgat ilçesinde saat 15.00 sıralarında şiddetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı cadde, sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Side Mahallesi'nde göle dönen Kazım Karabekir Caddesi'nde araçlar mahsur kaldı. Araçlarından çıkamayanları ekipler, iş makinesiyle kurtardı. Antalya- Mersin arasındaki D400 kara yolunda ve Sarılar Mahallesi'nin köylerle bağlantısını sağlayan Dolbazlar yolunda yağmur sularının dolması nedeniyle trafik aksadı. Burada da araçlarında mahsur kalanlar da iş makinesiyle kurtarıldı. Bazı caddelerde suyun tahliyesi için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Sorgun Bulvarı'nda da esnaf, iş yerine giren suyu boşaltmak için çalışma yaptı. Bazı vatandaşlarsa rögar kapaklarının üzerine biriken atıkları temizledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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