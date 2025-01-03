Alanyaspor – Konyaspor: 2-1
-STAT:GAİN Park StadyumuHAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal GölenALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta (Dk.
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STAT:GAİN Park Stadyumu
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta (Dk. 85 Buluthan Bulut), Efecan Karaca, Janvier (Dk. 72 Fatih Aksoy), Hwang (Dk. 72 Rony Lopes), Cordova (Dk. 90 Serdar Dursun)
KONYASPOR: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 60 Bazoer), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Aleksic (Dk. 60 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho (Dk. 76 Kramer), Prip (Dk. 60 Tunahan Taşçı), Umut Nayir
GOLLER: Dk. 8 Makouta, Dk. 54 Cordova (Alanyaspor) - Dk. 90+6 Kramer (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Özdemir, Hwang, Cordova (Alanyaspor) - Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Konyaspor)
Süper Lig'in 18’inci haftasında Alanyaspor sahasında Konyaspor’u konuk etti. Mücadele 2-1 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.
8’inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj’ın ceza sahası içerine yaptığı ortada Efecan Karaca’nın kafa vuruşunda top kaleci Slowik’ten dönerek Makouta’nın önünde kaldı. Makouta topu iki hamlede ağlarla buluşturdu: 1-0
20’nci dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasının sağ çaprazından Aliti’nin serbest vuruşunu kaleci Slowik kornere gönderdi.
23’üncü dakikada Konyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında ceza sahası çaprazında topu alan Umut Nayir'in sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.
54’üncü dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol taraftan gelişen atakta Richard'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Janvier’in vuruşunda top direkten döndü. Direkten dönen topu Cordova kafa vuruşuyla tamamlayarak ağları havalandırdı: 2-0
57’nci dakikada sol taraftan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in çaprazdan kaleye vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
80’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Rony Lopes'in ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Cordova'nın şutunu kaleci Slowik kornere gönderdi.
90+6'ncı dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Sol taraftan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Kramer'in kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu: 2-1
Mücadele, 2-1 ev sahibi ekip Alanyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
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