Alanyaspor – Konyaspor: 2-1

8’inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj’ın ceza sahası içerine yaptığı ortada Efecan Karaca’nın kafa vuruşunda top kaleci Slowik’ten dönerek Makouta’nın önünde kaldı. Makouta topu iki hamlede ağlarla buluşturdu: 1-0

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