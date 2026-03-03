Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antalya temsilcisi, teknik sorumlu Mustafa Boran yönetimindeki idmanda hücum, savunma ve gol organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı. Serikspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek. Karşılaşma, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

