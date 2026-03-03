Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı

        Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        03.03.2026 - 20:47
        Antalya temsilcisi, teknik sorumlu Mustafa Boran yönetimindeki idmanda hücum, savunma ve gol organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.


        Serikspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Karşılaşma, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

