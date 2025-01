ANTALYA - Otizmli çocuklar, atlı terapiyle fiziksel, duygusal iyileşme sağlıyor (VİDEO EKLENDİ)

ANTALYA'daotizmli çocuklar, hipoterapi (at destekli terapi) yöntemiyle fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişme sağlıyor. Tedavi ile çocukların kas gruplarının daha iyi çalışması ve empati yeteneklerinin gelişmesi hedefleniyor.

Antalya'daki Akdeniz Otizm Derneği'ne bağlı merkezde eğitim gören otizmli çocuklar, derneğin yürüttüğü proje kapsamında hipoterapi ile atlarla buluşuyor. Engelli çocukların gelişim ve tedavi süreçlerine destek amacıyla kullanılan terapi yönetimiyle çocuklar, ata binerek gelişim ve iyileşme sağlıyor. Kepez ilçesindeki Macera Ormanı'nda bulunan merkezde; çocuklar, atların hareketleri sayesinde fiziksel, duygusal ve zihinsel iyileşme ve gelişme sağlıyor. Terapi sayesinde atlarla da yakın temas kuran otizmli çocuklar, eğitmenler yardımıyla atlara biniyor. Hipoterapi sayesinde çocukların empati yönleri gelişirken; kas rahatsızlığı yaşayanlarda da gelişmeler gözlemleniyor.

'ÇOCUKLAR SAKİNLEŞİYOR'

At ile temas kurmalarının çocuklara iyi geldiğini söyleyen at biniş antrenörü ve at yetiştiricisi Emre Kolakoğlu, "Hipoterapi, otizmli ve engelli çocuklarımızda kas ve zihinsel gelişim sağlanması için yaptığımız bir terapi. Çocukların günlük aktivitede geliştiremediği kas gruplarının, ata binerek gelişimi sağlanıyor. Çocukların atla temas ederek stresleri azalıyor, empati yeteneği gelişiyor. Günlük hayatta denge bozukluğu olan çocuklar, ata bindiğinde sakinleşiyor" diye konuştu. Sürecin uzun soluklu olduğunu belirten Kolakoğlu, "Çocuklardan ve özellikle ailelerinden güzel dönüşler alıyoruz. Atlar çocuklardaki fiziksel aksaklıklara da destek oluyor. Hiperaktif çocuklar atlarla temas ettiğinde, günlük hayatında, okul hayatında büyük değişim sağlıyor. Aileler ve çocuklar, buraya büyük mutlulukla geliyor" dedi.

'HAYVANLARINJ ENERJİSİYLE RAHATLIYORLAR'

Terapi sayesinde çocuklarda büyük değişimler yaşandığını söyleyen Akdeniz Otizm Derneği Başkanı Demet Çileli, "Hipoterapi, dünyanın birçok yerinde engelli çocuklara uygulanıyor. Burada amaç, binicilik değil. Tamamen otizmli çocukların sosyalleşmesine yönelik bir çalışma. Çocuklar ata bindiklerinde hayvanların enerjisiyle rahatlıyor. Kaliteli zaman geçiriyorlar. Çocuklara yaklaşık 5 yıldır burada hipoterapi uyguluyoruz" diye konuştu.