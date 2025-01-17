Türk toplumunda ince belli çay bardağını dolduran tavşan kanının yeri tartışılmaz ama ıhlamur, adaçayı gibi çok temel bitki çayları dışında, sosyal hayatımıza bitki çaylarının eşlik etmesine pek de alışık değiliz. Kabul edelim, pek çoğumuzun zihninde bitki çay ancak "gerekli" olduğu zaman, bir amaca hizmet etmek için tüketiliyor. Hangimiz "canım bir yeşil çay istedi" diyerek sıcak suyun altını yakıyoruz ki?

Yeşil çay, kiraz sapı, detoks çayları ve aktarların camlarında büyük etiketlerle duyurulan zayıflama çayları kilo vermeye çalışan herkesin mutfağına bir kez de olsa girer çıkar... Son zamanlarda bu diyet modasında yükselen yeni bir yıldız daha var: Beyaz çay. Aslında Çin'de epey yaygın bir çay bu beyaz çay, sadece biz alışık değiliz. Gerçi artık alışmaya başlamadık da değil... Her geçen gün biraz daha görünür olan beyaz çayın tadı siyah çaya ve yeşil çaya göre çok daha hafif. Rengi de zannedildiği gibi beyaz değil, açık sarı bir renge sahip...

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Beyaz çay, siyah çaya ve yeşil çaya göre daha az işlem görür. Bu da besin değerleri açısından diğer iki çaydan daha zengin olmasına yol açar. C vitamini, K vitamini ve bazı B vitaminleri açısından zengin olan beyaz çayda bol miktarda potasyum, magnezyum ve fosfor da vardır. Ama sanırım beyaz çayın alameti farikası siyah çay ve yeşil çaydan daha düşük bir kafein oranına sahip olması...

HIZLANAN METABOLİZMA, YAKILAN YAĞLAR...

Beyaz çayın sağlığımız üzerinde çok fazla faydası var ve bunların ilki elbette ödem attırmayı kolaylaştıran bir içecek olması... Kilo vermeye çalışanlara diyetisyenler tarafından önerilen beyaz çay, yağ kütlesinin parçalanmasına ve yağ yakımının hızlanmasına yardım eder. Metabolizmayı hızlandıran beyaz çayın uygun diyet ve spor programıyla beraber tüketilmesi kilo vermeyi hızlandırır.

Beyaz çayda bitkilerde doğal olarak bulunan kateşinlerden bol miktarda vardır. Kateşinler besinlerin antioksidan özelliğini oluşturan yapılardır. Hücreler arasında dolaşan serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyen kateşinler içinde bulunduğu besini antioksidan zengini bir besin haline getirir. Antioksidan zengini besinler kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Antioksidanlar kalp damar sağlığını dengeler, kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardım eder. Beyaz çay kalp damar sağlığı açısından faydalı bir bitki çayıdır.