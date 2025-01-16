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        Antalyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 22:54 Güncelleme: 16.01.2025 - 22:54
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        Antalyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Corendon Airlines Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

        Takım, idmanda ısınma, pas, savunma ve hücum çalışması yaptı.

        Antrenmanı kulüp başkanı Sinan Boztepe ve yöneticiler de izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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