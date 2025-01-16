Antalyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanı kulüp başkanı Sinan Boztepe ve yöneticiler de izledi.

Takım, idmanda ısınma, pas, savunma ve hücum çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Corendon Airlines Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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