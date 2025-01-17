Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti

        MİLLİYETÇİHareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Onur Temel sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:12 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti
        ABONE OL

        MİLLİYETÇİHareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Onur Temel sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 2023 yılında Antalya İl Başkanlığı görevine getirilen Onur Temel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Yaklaşık 2 yıldır yürüttüğü görevin kendisini onurlandırdığını kaydeden Onur Temel, "Mensubu olmaktan şeref ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizin, bugüne kadar farklı teşkilat kademelerinde görev yaptıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatlarıyla Nisan 2023 tarihinden itibaren de Antalya İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüm" dedi. MHP içinde çalışmaya devam edeceğini belirten Temel, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ile sağlık sebeplerim dolayısıyla Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Başkanı'mdan affımı istedim. Liderimize sadakatle teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Görev süremde birlikte yol yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Son 3 gün! Trump'ın yemin törenine dair neler biliniyor?
        Son 3 gün! Trump'ın yemin törenine dair neler biliniyor?
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Blinken'ı protesto eden gazeteci salondan çıkarıldı
        Blinken'ı protesto eden gazeteci salondan çıkarıldı
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt
        Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da

        Benzer Haberler

        Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Antalya'da iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Antalya'da iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Antalyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
        Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
        Antalya'da uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Antalya'da uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi
        Antalya'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi