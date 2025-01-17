Edip Akbayram'ı da takipçi kazanmak için 'Vefat' ettirdiler

Geçmişte; bazı sosyal medya kullanıcıları ve kurumsal olmayan internet siteleri, hastanede tedavi altında olan birçok ünlü kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Geçtiğimiz hafta içi, kanama nedeniyle kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Edip Akbayram için de 3 gün önce 'Vefat etti' yönünde paylaşımlarda bulunuldu.

Doğru olmayan vefat haberini, şarkıcı Müşerref Akay duyururken, internet sitesi sahibi Onur Akay da o paylaşımı paylaştı. Gösterilen tepki üzerine de; "Ömrü uzamış" diyerek pişkinliği sergilemekten de geri kalmadı.

Müzik sektörü ve yakınları, baş sağlığı dilemek için Edip Akbayram'ın ailesini telefon yağmuruna tuttu. Dün gece de aynı şekilde vefat haberleri paylaşıldı. Müzik sektörü ve yakınları bir kez daha Edip Akbayram'ın ailesini telefon yağmuruna tuttu.