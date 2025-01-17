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        Haberler Magazin Edip Akbayram'ı da takipçi kazanmak için 'Vefat' ettirdiler - Magazin haberleri

        Edip Akbayram'ı da takipçi kazanmak için 'Vefat' ettirdiler

        Takipçi kazanmak, etkileşim sağlamak için Edip Akbayram'ı da vefat ettiren sosyal medya kullanıcıları, sanatçının ailesinin korku ve panik dolu anlar yaşamalarına neden oldu. Bu durum, daha önce de birçok ünlü için yaşanmıştı

        Giriş: 17.01.2025 - 09:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:17
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        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
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        Geçmişte; bazı sosyal medya kullanıcıları ve kurumsal olmayan internet siteleri, hastanede tedavi altında olan birçok ünlü kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

        Geçtiğimiz hafta içi, kanama nedeniyle kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Edip Akbayram için de 3 gün önce 'Vefat etti' yönünde paylaşımlarda bulunuldu.

        Doğru olmayan vefat haberini, şarkıcı Müşerref Akay duyururken, internet sitesi sahibi Onur Akay da o paylaşımı paylaştı. Gösterilen tepki üzerine de; "Ömrü uzamış" diyerek pişkinliği sergilemekten de geri kalmadı.

        Müzik sektörü ve yakınları, baş sağlığı dilemek için Edip Akbayram'ın ailesini telefon yağmuruna tuttu. Dün gece de aynı şekilde vefat haberleri paylaşıldı. Müzik sektörü ve yakınları bir kez daha Edip Akbayram'ın ailesini telefon yağmuruna tuttu.

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        Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, günlerdir hastanede olmanın yorgunluğu içinde bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

        Türkü Akbayram, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Babamız Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz."

        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti Haberi Görüntüle
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        #Edip Akbayram
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