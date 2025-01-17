Prim borcu olanlar tedavi hizmeti alabilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu'na genel sağlık sigortası (GSS) ve BAĞ-KUR prim borcu bulunanların SGK üzerinden sağlık hizmeti alabilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzatma kararı, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak. Prim borcu bulunanlar, yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerde sağlık hizmeti alabilecekler.
SGK'ya prim borcu bulunanlar kanun uyarınca sağlık hizmeti alamıyorlar. Ancak, geçici sürelerle sağlık hizmeti almalarına olanak sağlanıyor. Buna ilişkin tanınan süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermişti.
Habertürk dün konuyu gündeme getirmiş ve yeniden yapılandırma kolaylığı sağlanana kadar prim borçlularının sağlık hizmetinden yararlandırılması gerektiğine dikkat çekmişti.