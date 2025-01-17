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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Prim borcu olanlar tedavi hizmeti alabilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Prim borcu olanlar tedavi hizmeti alabilecek

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na genel sağlık sigortası (GSS) ve BAĞ-KUR prim borcu bulunanların SGK üzerinden sağlık hizmeti alabilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı

        Giriş: 17.01.2025 - 09:34 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:10
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        Prim borçlularına hastane açık
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        Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzatma kararı, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak. Prim borcu bulunanlar, yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerde sağlık hizmeti alabilecekler.

        SGK'ya prim borcu bulunanlar kanun uyarınca sağlık hizmeti alamıyorlar. Ancak, geçici sürelerle sağlık hizmeti almalarına olanak sağlanıyor. Buna ilişkin tanınan süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermişti.

        Habertürk dün konuyu gündeme getirmiş ve yeniden yapılandırma kolaylığı sağlanana kadar prim borçlularının sağlık hizmetinden yararlandırılması gerektiğine dikkat çekmişti.

        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok Haberi Görüntüle
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        #SGK
        #gss prim
        #Bağ-Kur prim
        #Sağlık Bakanlığı
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