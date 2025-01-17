Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüne son 3 gün! Yemin törenine dair neler biliniyor?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanıyor. Trump, 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle resmen göreve başlayacak. Peki yemin törenine ilişkin neler biliniyor? Kimler katılacak, neler yaşanacak?

HANGİ GÜN VE SAATTE BAŞLIYOR?

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance için yemin töreni Pazartesi günü Amerika saatiyle 12.00'de (TSİ 20.00 civarı) başlaması planlanıyor, ancak yemin töreni etkinlikleri resmi olarak Cumartesi günü başlayacak.

Cumartesi günü, Trump'ın Virginia'daki Ulusal Golf Kulübü'nde bir başkan resepsiyonu ve havai fişek gösterisi, ayrıca bir Kabine resepsiyonu ve başkan yardımcısı yemeği düzenlenecek.

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Pazar günü ise Arlington Ulusal Mezarlığı'na çelenk koyma töreni, Washington'daki Capital One Arena'da Trump'ın MAGA "Zafer Mitingi" ve bir akşam yemeği olacak.

20 Ocak günü St. John's kilisesinde bir ayinle başlayacak ve ardından Beyaz Saray'da çay ikram edilecek.

Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance'in öğlen yemin etmesi ve ardından Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris için resmi veda töreni yapılması planlanıyor.

Trump daha sonra, adaylıkların imzalanmasının gelenek olduğu Senato odasının yakınındaki Başkanlık Odası'na gidecek. İmza töreninin ardından, bir öğle yemeği verilecek. Trump daha sonra başkanlık geçit törenine katılacak. Ve Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'te imza töreni düzenlenecek. Daha sonra Trump'ın da uzun bir konuşma yapması bekleniyor.

'Göreve başlama' etkinlikleri, Salı sabahı Ulusal Dua Ayini ile sona erecek.

BIDEN TÖRENE KATILACAK?

ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden, 2020'de seçim yenilgisi kabul etmeyerek 4 sene önce yemin törenine katılmayan Trump'ın aksine yemin törenine "elbette" katılacağını söyledi.

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KAMALA HARRIS KATILACAK MI?

Associated Press'e göre, görevden ayrılan başkan yardımcıları ve kaybeden başkan adayları için her zamanki gibi katılması bekleniyor.

HANGİ ESKİ BAŞKANLAR YEMİN TÖRENİNE KATILACAK?

ABD basınında yer alan birçok habere göre Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton katılacak. Eski First Lady Laura Bush ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da eşleriyle birlikte etkinliğe katılacak. Michelle Obama ise yemin törenine katılmayacak.