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        Isıtıcıdan çıkan yangında evi kullanılamaz hale geldi

        ANTALYA'da elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:50
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        Isıtıcıdan çıkan yangında evi kullanılamaz hale geldi
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        ANTALYA'da elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangında, daire kullanılamaz hale geldi. Yanan evde oturan Furkan Nalbant, büyük korku yaşayan annesinin elini bir an bırakmadı.

        Kepez ilçesi 4288 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangını gören Furkan Nalbant ile onu ziyarete gelen anne ve babası Adil ve Sevilay Nalbant çifti, alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada evden çıkmaya çalışan annesinin düştüğünü gören Furkan Nalbant, yangını söndürmeyi bırakıp Sevilay Nalbant'ı dışarı çıkardı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.

        EŞYALAR TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

        Komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına başlarken, apartmanda oturanlar korkuyla kendilerini sokağa attı. İtfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürürken, evdeki eşyalar tamamen yandı.

        ÇİFTE AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

        Furkan Nalbant ile babası Adil Nalbant ve annesi Sevilay Nalbant büyük üzüntü yaşadı. Furkan Nalbant, annesinin ellerini bir an olsun bırakmadı. Furkan Nalbant, sağlık ekibinin gelmesinin ardından anne ve babasına sarılarak ambulansa kadar onlara eşlik etti. Ambulansa alınan Adil ve Sevilay Nalbant çiftine ambulansta müdahale edildi.

        YANAN PANTOLONUNDAN PARA VE CÜZDANINI ÇIKARDI

        Furkan Nalbant söndürme çalışmalarının ardından yanan pantolonunu evden çıkartarak, içerisindeki para ve cüzdanını aldı. Nalbant cüzdanını ekiplere vererek işlemleri yapmalarını sağladı. Furkan Nalbant, "Bugün rahatsızdım ve işe gitmedim. Dün fanlı bir ısıtıcı almıştım. Hasta olduğum için sabah ısıtıcıyı açıp yatağa uzandım. Bir anda prizden 'çat' diye bir ses geldi. Normalde tek yaşıyorum. Annemle babam ziyarete gelmişti. Isıtıcı tutuştuktan sonra su tuttum ama birden alev aldı. İçeride her şeyim kaldı. Kimliğim bile yangında zarar gördü" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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