Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye'den Yunan adalarına 1 milyon 153 bin 727 turist gitti

        TÜRKİYE'degeçen yıl Ege kıyılarındaki limanlardan yapılan 8 bin 629 gemi seferi ile 1 milyon 153 bin 727 yolcu, Yunan adalarını seyahat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den Yunan adalarına 1 milyon 153 bin 727 turist gitti
        ABONE OL

        TÜRKİYE'degeçen yıl Ege kıyılarındaki limanlardan yapılan 8 bin 629 gemi seferi ile 1 milyon 153 bin 727 yolcu, Yunan adalarını seyahat etti. Yunan adalarına 2024'te gemi yolculuğu yapanların sayısı, önceki yıla göre yüzde 93 arttı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Bodrum, Çeşme, Ayvalık, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Kaş ve İzmir limanlarından Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki adalarına gelen ve giden gemiler, toplam 17 bin 288 sefer yaptı. Bu seferlerde gelen ve giden yolcu sayısı, 2 milyon 305 bin 186 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den yapılan 8 bin 629 gemi seferi ile 1 milyon 153 bin 727 bin yolcu İstanköy, İleryoz, Kelemez, Sömbeki, Rodos, Batnoz, Sakız, Sisam, Midilli, Meis adalarına seyahat yaptı.

        EN ÇOK ZİYARET AĞUSTOSTA GERÇEKLEŞTİ

        Türk turistlere, Yunan adalarında 7 gün konaklama imkanı sağlayan kapıda vize uygulamasıyla yolcu sayısı önceki yıllara göre arttı. 2024'te Yunan adalarına giden yolcu sayısı, 2023'e göre yüzde 93,41 arttı. Yunan adalarına giden yolcu sayısı 2023'te 804 bin 776, 2022'de 416 bin 85 olarak kayıtlara geçti. Yunan adalarına seyahatlerde yolcu sayısı en fazla ağustosta gerçekleşti. Temmuzda 236 bin 66, ağustosta 296 bin 980, eylülde 208 bin 23 yolcu Türkiye'den Yunan adalarına gitti.

        TÜRK TURİSTLERİN TERCİHİ İSTANKÖY

        Yunan adalarına seyahat tercihinde ilk sırada İstanköy yer aldı. Bodrum'dan 340 bin 303, Kuşadası'ndan 2 bin 493 yolcu, İstanköy'ü gezdi. İstanköy'ün ardından Yunan adalarını gezen Türk turistlerin tercihi, Rodos oldu. Rodos'u Bodrum'dan 2 bin 15, Marmaris'ten 184 bin 665, Fethiye'den 48 bin 409 yolcu ziyaret etti. Sakız Adası'na ise Çeşme'den 195 bin 618 yolcu gitti. Sisam'a Çeşme'den 25 bin 312, Kuşadası'ndan 128 bin 827, Midilli'ye Ayvalık'tan 148 bin 64, İzmir'den 7 bin 895, Meis'e Kaş'tan 48 bin 123 yolcu seyahat etti.

        GEMİYLE SEYAHAT EDENLERİN YÜZDE 85'İ YUNANİSTAN'A

        Yurt dışı hatlar bazında yolcu gemileri ile taşınan yolcu sayısına göre geçen yıl Türkiye'den farklı ülkelere gidenlerin sayısı, 1 milyon 356 bin 383 oldu. Yurt dışına gemiyle seyahat edenlerin yüzde 85'i, Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki adalarını tercih etti. Geçen yıl Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 185 bin 892, Rusya'ya 6 bin 467, Lübnan'a 5 bin 823, Romanya'ya 4 bin 645 yolcu gitti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları

        Benzer Haberler

        Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
        Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
        Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, Muratpaşa Kaymakamı Kara'yı ziyaret...
        Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, Muratpaşa Kaymakamı Kara'yı ziyaret...
        Antalya'da ormanlık alana dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizle...
        Antalya'da ormanlık alana dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizle...
        Antalya'da 2 turistin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Antalya'da 2 turistin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        AK Parti Antalya İl Başkanlığından "8. Büyük Olağan Kongre"ye davet
        AK Parti Antalya İl Başkanlığından "8. Büyük Olağan Kongre"ye davet
        3. TÜRSAB Turizm Kongresi, Antalya'da başladı
        3. TÜRSAB Turizm Kongresi, Antalya'da başladı