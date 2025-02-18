Türkiye'den Yunan adalarına 1 milyon 153 bin 727 turist gitti

TÜRKİYE'degeçen yıl Ege kıyılarındaki limanlardan yapılan 8 bin 629 gemi seferi ile 1 milyon 153 bin 727 yolcu, Yunan adalarını seyahat etti. Yunan adalarına 2024'te gemi yolculuğu yapanların sayısı, önceki yıla göre yüzde 93 arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Bodrum, Çeşme, Ayvalık, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Kaş ve İzmir limanlarından Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki adalarına gelen ve giden gemiler, toplam 17 bin 288 sefer yaptı. Bu seferlerde gelen ve giden yolcu sayısı, 2 milyon 305 bin 186 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den yapılan 8 bin 629 gemi seferi ile 1 milyon 153 bin 727 bin yolcu İstanköy, İleryoz, Kelemez, Sömbeki, Rodos, Batnoz, Sakız, Sisam, Midilli, Meis adalarına seyahat yaptı.

EN ÇOK ZİYARET AĞUSTOSTA GERÇEKLEŞTİ

Türk turistlere, Yunan adalarında 7 gün konaklama imkanı sağlayan kapıda vize uygulamasıyla yolcu sayısı önceki yıllara göre arttı. 2024'te Yunan adalarına giden yolcu sayısı, 2023'e göre yüzde 93,41 arttı. Yunan adalarına giden yolcu sayısı 2023'te 804 bin 776, 2022'de 416 bin 85 olarak kayıtlara geçti. Yunan adalarına seyahatlerde yolcu sayısı en fazla ağustosta gerçekleşti. Temmuzda 236 bin 66, ağustosta 296 bin 980, eylülde 208 bin 23 yolcu Türkiye'den Yunan adalarına gitti.

TÜRK TURİSTLERİN TERCİHİ İSTANKÖY

Yunan adalarına seyahat tercihinde ilk sırada İstanköy yer aldı. Bodrum'dan 340 bin 303, Kuşadası'ndan 2 bin 493 yolcu, İstanköy'ü gezdi. İstanköy'ün ardından Yunan adalarını gezen Türk turistlerin tercihi, Rodos oldu. Rodos'u Bodrum'dan 2 bin 15, Marmaris'ten 184 bin 665, Fethiye'den 48 bin 409 yolcu ziyaret etti. Sakız Adası'na ise Çeşme'den 195 bin 618 yolcu gitti. Sisam'a Çeşme'den 25 bin 312, Kuşadası'ndan 128 bin 827, Midilli'ye Ayvalık'tan 148 bin 64, İzmir'den 7 bin 895, Meis'e Kaş'tan 48 bin 123 yolcu seyahat etti.

GEMİYLE SEYAHAT EDENLERİN YÜZDE 85'İ YUNANİSTAN'A

Yurt dışı hatlar bazında yolcu gemileri ile taşınan yolcu sayısına göre geçen yıl Türkiye'den farklı ülkelere gidenlerin sayısı, 1 milyon 356 bin 383 oldu. Yurt dışına gemiyle seyahat edenlerin yüzde 85'i, Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki adalarını tercih etti. Geçen yıl Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 185 bin 892, Rusya'ya 6 bin 467, Lübnan'a 5 bin 823, Romanya'ya 4 bin 645 yolcu gitti.