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        'Oğlum para için öldürüldü'

        ANTALYA'da borç aldığı arkadaşı Alper Aldemir'i (45), 'borcu ödemesi için cüzdanına el koyduğu kız arkadaşına tokat attığı' gerekçesiyle tabancayla vurup öldüren Kadir Can İbicek'in (20) yargılandığı davaya devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:50
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        'Oğlum para için öldürüldü'
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        ANTALYA'da borç aldığı arkadaşı Alper Aldemir'i (45), 'borcu ödemesi için cüzdanına el koyduğu kız arkadaşına tokat attığı' gerekçesiyle tabancayla vurup öldüren Kadir Can İbicek’in (20) yargılandığı davaya devam edildi. Oğlunun para için öldürüldüğünü ileri süren Safiye Aldemir, “Ev satışından dolayı oğlumun evinde bulunan 170 bin lira kayıp. Kayıp parayı kim aldı?" dedi.

        Olay, 20 Mayıs 2024'te akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Aldemir, olaydan bir hafta önce aynı mahallede oturan arkadaşı Kadir Can İbicek ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi (32) evinde bir gün misafir etti. İbicek, Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. Üç kişi yakın zamanda buluştuklarındaysa Alper Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını aldı ve borç ödendiğinde geri vereceğini söyleyerek, ayrıldı.

        Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile cüzdanı almak için Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda karşılaşıp tartıştığı Alper Aldemir tarafından tokatlandı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı İbicek, elindeki tabancayla Alper Aldemir'e ateş edip öldürdü. İki sevgili aynı taksiyle kaçtı. Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., olaydan yarım saat sonra yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen sevgililer ile taksi şoförü M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden İbicek tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        'OĞLUMUN EVİNDEKİ KAYIP PARAYI KİM ALDI'

        Tutuklu sanık Kadir Can İbicek ile cinayete yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen tutuksuz sanıklar M.T. ve Hatice Ç., bugün hakim karşısına çıktı. Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen İbicek, Hatice Ç. ile Aldemir'in evinde misafir olduklarını, maktulden 4 bin lira borç aldığını belirterek, önceki beyanlarını tekrar etti.

        Oğlunun para için öldürüldüğünü ileri süren maktulün annesi Safiye Aldemir ise “Oğlumun evinde, ev satışından dolayı bulunan 170 bin lira kayıp. Benim oğlum bir şeylere karışmış olabilir. Biz Almanya'daydık. Kayıp parayı kim aldı?" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık Kadir Can İbicek'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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