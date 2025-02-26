CHP'li Şahbaz: Seçmenine bağlı kalmak da milletvekilinin bir yerde namusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye geçmesine ilişkin, "Seçmenine bağlı kalmak da milletvekilinin bir yerde namusu. Seçmene bir söz verip, politika belirliyoruz. O politik duruşu temsil etmek üzere TBMM'de görev alıyorsunuz" dedi.

Antalya'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, tabip odası, diş hekimleri odası ve eczacılar odasını ziyaret ettikten sonra CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Antalya'nın ve Türkiye'nin genel sağlık sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Şahbaz, genel olarak Türkiye'nin sağlık sorunlarının Antalya'ya yansıdığını söyledi. Vatandaşların kamusal hizmet olarak sağlık hakkına ulaşmasında engeller olduğunu belirten Şahbaz, "Türkiye'de bulunmayan ilaçların ve ilaç üzerinden alınan katkı paylarının artırılması ile sağlık hizmeti ulaşılabilir olmaktan çıktı. 2003 yılında uygulanan sağlıkta dönüşüm uygulaması ne yazık ki yıkıma dönüştü" dedi.

Şahbaz, yenidoğan çetesiyle ilgili dava sürecini yakından izlediklerini ve kamu görevlilerinden herhangi birinin sanık olarak yer almadığını söyledi. Çok sayıda ilaç firmasının Türkiye'den çekildiğini ve ilaca erişimin kısıtlandığını da anlatan Şahbaz, bu durumun insan hayatını tehdit eder boyuta geldiğini aktardı.

'ETİK BİR DURUŞ DEĞİL'

Şahbaz, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye geçmesine yönelik de değerlendirmede bulundu. Milletvekillerinin oy aldığı seçmenine bağlı kalması gerektiğini ifade eden Şahbaz, "Milletvekilleri seçmenlerinden oy alarak seçilir. Seçmenine bağlı kalmak da milletvekilinin bir yerde namusu. Seçmene bir söz verip, politika belirliyoruz. O politik duruşu temsil etmek üzere TBMM'de görev alıyorsunuz. Değişmesi ve tam tersi politik bir çizgiye gelmek o milletvekilinin siyasi etik duruşuyla ilgili bir şey. Etik bir duruş değil, en hafif böyle ifade edebilirim. Bu çok kabul edilebilir bir durum değil. Bu şekilde parti değiştirmek, siyasi olarak farklı bir çizgiye geçmek kişinin güvenilir bir çizgisi olmadığı şeklinde yorumlanabilir" dedi.

'BÜYÜK HEYECAN VAR'