Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza

ANTALYA'da satışı özel izne bağlı 1’i dişi 2 Macaw papağanına polis tarafından el konuldu. Papağan satışı yaptığı belirlenen S.B.'ye kara avcılığı kanunu ve çevre kanununa muhalefetten toplam 617 bin 392 TL para cezası uygulandı. 1 yavru papağanı 50 bin liraya satın aldığı belirlenen K.G. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Tarım Orman Bakanlığı’na gelen ihbar ve Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nün tespiti ile S.B.'nin (49), 50 bin TL karşılığında satışı özel izne bağlı Macaw papağanının ticaretini yaptığını belirledi. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ile HAYDİ ekipleri, S.B.'nin Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’ndeki evine giderek arama yaptı. Aramada, satışı özel izne bağlı olan ancak satış belgeleri bulunmayan evdeki 1’i dişi, 2 Macaw papağanı bulunup, el konuldu. Papağanlar hayvanat bahçesi görevlilerine teslim edilirken, S.B.'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten toplam 617 bin 392 TL para cezası uygulandı.

Bu arada 1 yavru papağanı 50 bin liraya satın aldığı belirlenen K.G. hakkında da soruşturma başlatıldı.