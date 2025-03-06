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        'Kitap getirene kahve bizden' diye başladı, 6 bin kitap toplandı

        ANTALYA'da bir kafe işletmesi, kitap getirene Türk kahvesi ikram ettiği kampanyasını sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:28 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:30
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        'Kitap getirene kahve bizden' diye başladı, 6 bin kitap toplandı
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        ANTALYA'da bir kafe işletmesi, kitap getirene Türk kahvesi ikram ettiği kampanyasını sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteklediği proje ile şu ana kadar yaklaşık 6 bin kitap toplandı.

        Antalya'da bir kafe işletmesi, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla başlattığı 'Kitap getirene kahve bizden' kampanyasını sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. 'Hayat Paylaştıkça Güzel' sloganıyla hayata geçirilen projeye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Kampanya kapsamında kütüphanelere bağışlanmak üzere kitap getirenlere Türk kahvesi ikram edilirken, projeye destek vermek isteyen özel bir okulun öğrencileri 13 koli kitap ile katılım sağladı.

        'KÜTÜPHANE OLUŞTURULMASINA KATKI SAĞLIYORUZ'

        Eğitime ve kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına katkı sağlamak için anlamlı bir projeye imza attıklarını belirten işletme sahibi Bahri Kaya, "Bu projeyi öneren sevgili eşime ve destek veren Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Kitap getiren misafirlerimize kahve ikram ediyor, toplanan kitapları okullara bağışlıyoruz" dedi. Proje kapsamında yaklaşık 6 bin kitap topladıklarını belirten Kaya, herkesi bu sosyal projeye destek olmaya beklediklerini söyledi.

        Proje detaylarını paylaşan işletme yöneticisi Behice Kaya ise "Daha önce dans ederek mekanımıza giren misafirlerimize kahve ikram ediyorduk. Büyük ilgi gören bu uygulamayı sosyal sorumluluk projesine dönüştürdük. Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Göynük Ortaokulu ve Aksu Anadolu Lisesi için kütüphane oluşturulmasına katkı sağlıyoruz. Ortaokul ve lise seviyesinde hikaye veya roman getiren herkese Türk kahvesi ikram ediyoruz" dedi.

        'BU PROJELER, DEĞERLERİ PEKİŞTİRİYOR'

        Kitap kampanyasına bağışta bulunan özel okulun müdürü Funda Atay Taşkıran da projenin önemine değinerek, "Sosyal sorumluluk projeleri, toplumda iş birliği, paylaşım ve dayanışma gibi değerleri pekiştiriyor. Bizler de okul olarak bu tür projelere büyük önem veriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bağışlanan kitapların gençlerin hayatına değer katmasını diliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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