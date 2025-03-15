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        Mezar taşlarının üzerine oturup, iskambil oynayan kadınlar yurt dışına çıkmış

        ANTALYA'damezar taşlarının üzerine oturup, iskambil kağıdı oynayarak kola içtikleri anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada tepki çeken yabancı uyruklu 2 kadının, 5 gün önce yurt dışına çıktığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:10
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        Mezar taşlarının üzerine oturup, iskambil oynayan kadınlar yurt dışına çıkmış
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        ANTALYA'damezar taşlarının üzerine oturup, iskambil kağıdı oynayarak kola içtikleri anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada tepki çeken yabancı uyruklu 2 kadının, 5 gün önce yurt dışına çıktığı belirlendi. Kadınlar hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı açıklandı.

        Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı. Mezar taşlarının üzerine oturup, iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları, sosyal medyada tepki çekti. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan inceleme sonucu görüntüdeki kadınların E.S. ve K.Y. olduğu, 5 gün önce yurt dışına çıktıkları belirlendi. Kadınlar hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        EMNİYETTEN AÇIKLAMA

        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "14.03.2025 tarihinde, bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında; Antalya'daki bir mezarlıkta 2 şahsın iskambil oynadığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda; bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahıslar tarafından Muratpaşa ilçesinde bulunan Andızlı mezarlığında gerçekleştirildiği belirlenmiş, şahısların 10.03.2025 Pazartesi günü ülkemizden ayrılarak yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edilmiş, ayrıca şahıslar haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereği; 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatılmıştır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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