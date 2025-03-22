Kaldırıma çarpan araçtan fırlayan Buse öldü, sürücü yaralandı (2)

Antalya'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtan fırlayıp, hayatını kaybeden Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Erol Karacaoğlu, başını cenaze aracına yaslayıp gözyaşı döktü. Baba Karacaoğlu'nu yakınları, teskin etmeye çalıştı. Karacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kepez'e bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

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