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        Kaldırıma çarpan araçtan fırlayan Buse öldü, sürücü yaralandı (2)

        BAŞINICENAZE ARACINA YASLANIP, AĞLADIAntalya'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtan fırlayıp, hayatını kaybeden Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:50
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        Kaldırıma çarpan araçtan fırlayan Buse öldü, sürücü yaralandı (2)
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        BAŞINICENAZE ARACINA YASLANIP, AĞLADI

        Antalya'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtan fırlayıp, hayatını kaybeden Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Erol Karacaoğlu, başını cenaze aracına yaslayıp gözyaşı döktü. Baba Karacaoğlu'nu yakınları, teskin etmeye çalıştı. Karacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kepez'e bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

        KAZA KAMERADA

        Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavşaktan dönüş yapan otobüsün önünden hızla geçen hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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