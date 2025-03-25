Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda TOMA'lı müdahale; 25 gözaltı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanından Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önüne kadar yürüyüş düzenledi. 'Hükümet istifa' sloganı atan gruba, üniversite kampüsü girişinde polis, TOMA araçlarından su sıkarak müdahale etti. Bazı göstericiler, yollara atılan taşları toparlayıp yoldan aldı. Polis, göstericilerden 25'ini gözaltına aldı. Grup, polisin müdahalesi sonrasında dağıldı.

ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere, polis TOMA ile müdahalede bulundu. Göstericilerden 25'i gözaltına alındı.

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