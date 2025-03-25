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        Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda TOMA'lı müdahale; 25 gözaltı

        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere, polis TOMA ile müdahalede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 01:10 Güncelleme: 25.03.2025 - 01:15
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        Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda TOMA'lı müdahale; 25 gözaltı
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        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericilere, polis TOMA ile müdahalede bulundu. Göstericilerden 25'i gözaltına alındı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanından Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önüne kadar yürüyüş düzenledi. 'Hükümet istifa' sloganı atan gruba, üniversite kampüsü girişinde polis, TOMA araçlarından su sıkarak müdahale etti. Bazı göstericiler, yollara atılan taşları toparlayıp yoldan aldı. Polis, göstericilerden 25'ini gözaltına aldı. Grup, polisin müdahalesi sonrasında dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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