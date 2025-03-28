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        Bayramda ani yemek yüklemesi sindirimi zorluyor

        RAMAZAN ayında oruç tutarken 16 saat süren açlığın ardından bayramda fazla yemek tüketmenin sindirim sistemini zorlayabileceğini söyleyen beslenme ve diyet uzmanı Berna Ertuğ, "Bayram ziyaretlerinde porsiyon kontrolü yaparak tüketim dengesini sağlayın.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:50
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        Bayramda ani yemek yüklemesi sindirimi zorluyor
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        RAMAZAN ayında oruç tutarken 16 saat süren açlığın ardından bayramda fazla yemek tüketmenin sindirim sistemini zorlayabileceğini söyleyen beslenme ve diyet uzmanı Berna Ertuğ, "Bayram ziyaretlerinde porsiyon kontrolü yaparak tüketim dengesini sağlayın. Aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınmalı, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz" dedi.

        Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle metabolizma yavaşlarken, iftarda fazla yemek tüketimi sindirim sistemini zorlayabiliyor. Bayramla birlikte ağır yemek tüketimi ise mide ve bağırsaklarda rahatsızlıklara yol açabiliyor. Uzmanlar, ramazan sonrası sağlıklı bir beslenme düzenine geçişin önemine dikkati çekti.

        Memorial Antalya Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Berna Ertuğ, "Oruç tutarken hem uzun saatler susuz kaldık hem de öğün sayımız azaldı. Bu süreçte metabolizmamız yavaşladı ve iftar saatlerinde aşırı yemek tüketimi nedeniyle sindirim sistemimiz zorlandı. Ramazan ayının sona ermesiyle vücudumuzu yeniden dengeye kavuşturmak için beslenme düzenimizi değiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

        'AŞIRI YAĞLI VE AĞIR YİYECEKLERDEN KAÇINILMALI'

        Metabolizmayı hızlandırmak ve sindirim sistemini rahatlatmak için az ve sık beslenme düzenine geri dönülmesi gerektiğini vurgulayan Ertuğ, "Güne mutlaka kahvaltı ile başlamalı ardından öğle ve akşam yemeklerini dengeli şekilde tüketmeliyiz. Aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınmalı, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz. Günlük beslenmemize protein kaynakları, sebzeler, süt ve süt ürünleri, tam tahıllı besinleri eklemeliyiz. Her öğüne salata ve lif içeriği yüksek besinler eklemek, sindirim sistemimizin rahatlamasına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

        SU TÜKETİMİ VE PORSİYON KONTROLÜ ŞART

        Ramazan boyunca vücudun susuz kaldığını söyleyen diyetisyen Berna Ertuğ, "Günlük en az 2-3 litre su tüketmeye özen göstermeliyiz. Su tüketimini ihmal etmek, sindirim problemlerine ve metabolizmanın daha da yavaşlamasına neden olabilir. Et tüketirken ızgara, fırın veya haşlama yöntemlerini tercih edin. Bayram ziyaretlerinde porsiyon kontrolü yaparak tüketim dengesini sağlayın. Bayram boyunca aşırıya kaçılan besinleri dengelemek için günlük yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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