Antalyaspor - Alanyaspor: 2-1
STAT:Corendon Airlines Park Antalya HAKEMLER: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mustafa SarvanlarANTALYASPOR: Kenan Piric - Bünyamin Balcı (Dk.
STAT:Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mustafa Sarvanlar
ANTALYASPOR: Kenan Piric - Bünyamin Balcı (Dk. 75 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural (Dk. 85 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Soner Dikmen, Safuri (Dk. 75 Gaich), Van de Streek, Samudio (Dk. 85 Djenepo), Larsson (Dk. 90 Emrecan Uzunhan)
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Fatih Aksoy, Lima, Aliti (Dk. 79 Balkovec), Efecan Karaca (Dk. 46 Janvier), Richard (Dk. 87 Jo Hwang), Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Vilhena, Makouta, Cordova (Dk. 79 Sporar)
SARI KARTLAR: Djenepo, Gaich, Abdurrahim Dursun (Antalyaspor), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Alanyaspor)
GOLLER: Dk. 43 Samudio, Dk. 81 Gaich (Antalyaspor), Dk. 22 Cordova (Alanyaspor)
Antalyaspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendi.
8'inci dakikada Safuri'nin atak yönüne göre sol kanattan savunma arkasına attığı uzun pasta Van de Streek'in vuruşunu Alanyaspor kalecisi kornere çeldi.
9'uncu dakikada Kaluzinski'nin penaltı noktası arkasına doğru ortasına Safuri'nin gelişine vuruşu yandan auta çıktı.
17'nci dakikada Richard'ın savunma arkasına attığı topu kontrol eden Cordova'nın kafa vuruşu kaleci Kenan Piric'e çarparak kornere gitti.
22'nci dakikada Vilhena'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Cordova'nın yerden sert vuruşu kaleci Kenan Piric'in ayaklarının altından ağlara gitti: 0-1.
25'inci dakikada sağ kanattan Safuri'nin ortasına arka direkte iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
43'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta sağ kanatta topun başına geçen Safuri'nin arka direğe ortasına kendisini unutturan Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
44'üncü dakikada sol kanatta topu alan Samudio'nun ceza alanına girmeden yaptığı sert vuruşu kaleci Ertuğrul iki hamlede güçlükle kontrol etti.
80'inci dakikada ceza alanı dışından Güray Vural'ın sert vuruşu kalecide kaldı.
81'inci dakikada Alanyaspor savunmasının kaleye doğru sert gönderdiği topu kaleci Ertuğrul, iyi kontrol edemeyince direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Kaleci Ertuğrul'un nereye gittiğini göremediği topu Larsson kazanarak Gaich'e verdi. Gaich'in yaptığı vuruş filelerle buluştu: 2-1.
Mücadele 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
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