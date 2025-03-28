Antalyaspor - Alanyaspor: 2-1

81'inci dakikada Alanyaspor savunmasının kaleye doğru sert gönderdiği topu kaleci Ertuğrul, iyi kontrol edemeyince direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Kaleci Ertuğrul'un nereye gittiğini göremediği topu Larsson kazanarak Gaich'e verdi. Gaich'in yaptığı vuruş filelerle buluştu: 2-1.

44'üncü dakikada sol kanatta topu alan Samudio'nun ceza alanına girmeden yaptığı sert vuruşu kaleci Ertuğrul iki hamlede güçlükle kontrol etti.

8'inci dakikada Safuri'nin atak yönüne göre sol kanattan savunma arkasına attığı uzun pasta Van de Streek'in vuruşunu Alanyaspor kalecisi kornere çeldi.

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