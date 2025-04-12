Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Savaşı adil sonlandırmazsak, herkesin ödeyeceği bedel daha yüksek olacak

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, “Bu savaşı adil bir şekilde sonlandırmazsak, herkesin ödeyeceği bedel çok daha yüksek olacak. Ukrayna halkı bu bedelin en yükseğini ödüyor. Bağımsızlığımız, egemenliğimiz, toprak bütünlüğümüz pahasına olacak girişimleri Ukrayna asla kabul etmeyecektir" dedi.

Bu yıl 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla 4’üncüsü düzenlenen 'Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025’, 2’nci gününde devam ediyor. Forum kapsamında ‘Avrupa Güvenliği, Kritik Dönemeçte’ başlıklı panele Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, İngiltere Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, Finlandiya Dış ve Güvenlik Politikası Direktörü Outi Holopainen, NATO Genel Sekreterinin Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yardımcı Vekili Javier Colomina katıldı.

'RUSYA 10 İLKEYİ İHLAL ETTİ'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini, Rusya'nın terör saldırılarına devam ettiğini belirterek, "70 füze, 200 binden fazla İHA ve güdümlü hava bombası atıyor. Bunları özellikle sivillere atıyor. Bu da dünyaya kimin barış, kimin savaş istediğini belirtiyor zaten. Ukrayna ve Avrupa güvenliği birbirinden ayrılmaz ikili. Ukrayna, Avrupa güvenliğinin geleceğini şekillendiriyor. Avrupa güvenliği Asya, Orta Doğu ve Afrika için de önemli. Helsinki Senedi söz konusu olunca Rusya 10 ilkeyi ihlal etmiş durumda. Uluslararası hukuk hukuktur, bir beyan değildir. Görüyorsunuz ki Ukrayna, 24 Şubat tarihinden itibaren uluslararası sistemin olmadığının kanıtıdır" dedi.

'ADİL VE KAPSAMLI BARIŞ İSTİYORUZ' BM’nin reforme edilmesi gerektiğini aktaran Sybiha, "İnsancıl hukukun, Cenevre Sözleşmesinin de güncellenmesi gerekiyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında zalimce şeyler oluyor. Ukrayna olarak böyle acı bir deneyimimiz olmasına rağmen biz katkı sunmaya razıyız. Kalıcı barışı sağlamak lazım. Adil ve kapsamlı barış istiyoruz. Müttefik tedariği noktasında bağımlı olmamamız gerekiyor. Savunma sanayi kapasitemizi 6 kat artırdık. Ukrayna üyeliği, NATO için sadece gündemde olmamalı" diye konuştu. Savaşın adil şekilde sonlandırılmazsa herkesin ödeyeceği bedelin çok daha yüksek olacağını kaydeden Sybiha, "Ukrayna halkı bu bedelin en yükseğini ödüyor. Bağımsızlığımız, egemenliğimiz, toprak bütünlüğümüz pahasına olacak girişimleri Ukrayna asla kabul etmeyecektir. Kırım Ukrayna’dır, bunun altını çizmek istiyorum" dedi. 'AB'NİN GENİŞLEMESİNİ DESTEKLİYORUZ' Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Avrupa'nın tek bir bölge olarak görüldüğünü belirterek, "Sürdürülebilir kalmak için kurallarımız olması gerekiyor. Bizi bağlayan her şeye saygı duymamız gerekiyor. Hırvatistan olarak biz AB’nin genişlemesini destekliyoruz. Liyakate dayalı ilerlemeler görmemiz gerekiyor. Biz kriterleri karşılamak için uğraştık. Ukrayna, AB üyesi olmak istiyorsa bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Ukrayna’yı da Moldova’yı da Balkanlardaki ülkeleri de AB’de görmek istiyoruz. Vatandaşlar istikrar ve barış içerisinde yaşamak istiyor. Avrupa olarak bunu sağlamamız lazım. Böyle saldırılara daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Saldırılarla ve tehditlerle karşı karşıyayız. Dikkatimiz ve odağımızı savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'UKRAYNA'YA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ' NATO Genel Sekreterinin Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yardımcı Vekili Javier Colominaz, “Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız desteği iki katına çıkarmak. Müzakerelerde de Ukrayna’ya destek verebilmek istiyoruz. ABD’nin müzakerede liderlik üstlenmesini hoş karşılıyoruz. İsteğimiz yakın zamanda kalıcı barış. ABD, Avrupa’nın çalışmalarını arttırmasını istiyor. Ukrayna’nın güvenlik garantisine ihtiyacı var. Trans Atlantik güvenliği için kolektif olmamız gerekiyor. ABD, Avrupa’nın çok daha fazla şey yapmasını istiyor. ABD angajmanına devam edecek. NATO’da taahhüdümüz var ve bu yüzden Avrupa’nın elini taşın altına daha fazla koyması gerekiyor. NATO’ya dahil olmak zor dense de biz elimizden geleni yapıyoruz. NATO’nun nasıl genişleyeceği yönüne çalışıyoruz. Ukraynalı dostlarımızla birlikte çalışıp müdahalelere devam edeceğiz" dedi. 'KİEV BARIŞ İSTESE DE MOSKOVA YANAŞMIYOR' İngiltere Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, “İlkeler temel ve bunların değişmesi gerekmiyor. Helsinki Senedi’nde prensiplerin ihlal edildiğini görüyoruz. Aynı zamanda BM şartı da tehdit altında, Ukrayna saldırıları nedeniyle. Genel demokrasimize karşı yapılan saldırılar var. Egemenlik, bağımsızlık toprak bütünlüğü ilkeleri ihlal ediliyor. Birleşik Krallık olarak Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğiz. Bugün de 100 yıl sonra da. Avrupa Atlantik güvenliğine destek oluyoruz. Ukrayna’da kalıcı barış istiyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da barışın sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi. Bu ancak herkesin azmi olduğunda ortaya çıkabilir. Ancak Kiev barış istese de Moskova yanaşmıyor. Bizim NATO ortakları olarak daha fazla çalışmamız gerekiyor. Rusya’nın yaptırımların etrafından dolanmak için yaptığı çalışmalar var. Bu üstü kapalı finansörler aslında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yaptığı saldırıları da desteklemiş oluyor. Biz bu kişilere karşı önlemler almaya çalışıyoruz" diye konuştu.