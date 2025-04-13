Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları sona erdi
TransTaurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları sona erdi8:19:54.
TransTaurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları sona erdi
8:19:54.6’lık derecesiyle Gökhan Uzuntaş, zirvede yer aldı
LEVENT YENİGÜN / KEMER-ANTALYA,
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