Bakan Kurum: Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız konutlarımızı tamamladık

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak; ama yaralarımızı saracağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çok sayıda can kaybının ve ağır yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi’nin yerine Emlak Konut GYO güvencesiyle 775 konut inşa etti. Zemin sağlamlaştırması için 3 bin 870 iyileştirme kazığının kullanıldığı bölgede tünel kalıp sistemli temeller üzerine yatay mimariyle 32 blok inşa edildi. Emlak Konut GYO 32 blokluktan oluşan konut/iş yerlerinin yapımı için tüm mühendislik imkanlarını seferber etti. Önce zemin iyileştirmeleri yapıldı. Bu kapsamda her bloğun altında ortalama 100-150 arası zemin iyileştirme kazığı kullanıldı. Kimi bölgelerde 21 metre derine inen bu sistemde 3 bin 870 zemin iyileştirme kazık imalatı yapıldı. Zemin güvenli hale getirildikten sonra temeller atıldı ve tünel kalıp sistemiyle betonarme imalatları yapıldı. Gece- gündüz vardiyası ile 24 saat esasıyla devam eden inşa çalışmaları 1 yıl içinde tamamlandı. Bölgede 97’si iş yeri, 678’i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi. Yatay mimariye uygun zemin+5 katı geçmeyecek şekilde tamamlanan konutların anahtar teslimleri yapılmaya başlandı.

‘TÜM EMEĞİMİZ MİLLETİMİZ İÇİN’ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede Selma Zencir’in 'Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu' sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından tamamlanan evlerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için” ifadelerini kullandı. 'GÜVENLİ YAPILAR YAPMIŞ OLUYORUZ' İleri mühendislik tekniklerinin bölgede hassasiyetle uygulandığını belirten Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, “Zemin etüdü ve hesapları doğrultusunda binanın altında binlerce kazık imalatı yapıldı. Üst yapıda, yapım yöntemi olarak tünel kalıp sistemi kullanıldı. Zemin güvenli bir hale getirildi. Dolayısıyla depremde yaşadığımız felaket acıların yaşanmaması için kaliteli ve güvenli yapılar yapmış oluyoruz. Daha önce Ebrar Sitesinde 8-9 katlı yapılar bulunmaktaydı. Şu anda zemin+5 katlı yapılar bulunmakta. Daha yatay mimari tercih edildi. Daha geniş sosyal alanı olan bir yaşam alanı tercih edildi. Dolayısıyla baktığınız zaman eski Ebrar Sitesi’yle yeni oluşan bu projemiz arasında hem yaşam alanı olarak hem kalite hem güven olarak 180 derece fark var diyebiliriz” diye konuştu.