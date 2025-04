Avukata, 'icradan uygun fiyata ev ve araç' vaadiyle dolandırıcılık davası

ANTALYA'da uygun fiyata icradan ev ve araç satın alındığını iddia edip, 7 kişi adına işlem yaparak 'Nitelikli dolandırıcılık' eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen Avukat Osman Can Y. hakkında dava açıldı.

Avukat Osman Can Y. hakkında uygun fiyata icradan ev ve araç satın alındığını iddia edip, 7 kişi adına işlem yaptığı, bu şekilde birçok 'Nitelikli dolandırıcılık' eylemini gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açıldı. Suçtan zarar gören 7 kişiyi, iddiaya göre 2 milyon lira dolandırdığı ifade edilen Avukat Osman Can Y. hakkında hazırlanan iddianamede; şüphelinin farklı tarihlerde düzenlenen icra ihalelerine üçüncü kişiler adına girerek şikayetçileri maddi zarara uğrattığı belirtildi. İddianamede yer alan olaylardan birinde, şikayetçinin Antalya Banka Alacakları İcra Dairesi'nde satışa çıkarılan bir aracı satın almak için girişimde bulunduğu ancak ihaleye Osman Can Y.'nin şikayetçi adına değil, kendi adına katılarak aracı aldığı ifade edildi. Şüphelinin şikayetçiden temin ettiği toplam 132 bin lirayı iade etmediği, parayı da herhangi bir icra ihalesine yatırmadığı belirlendi.

İLK DURUŞMADA SERBEST KALDI Osman Can Y.'nin birçok benzer nitelikteki dosyada aynı yöntemi izlediği, farklı şikayetçilerden para alarak ihalelere giriyormuş gibi davrandığı kaydedildi. Savcılık, şüphelinin eylemlerinin sistematik hale geldiğini, bu yöntemi alışkanlık haline getirdiğini vurguladı. Osman Can Y., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk duruşmada şikayetçilerin zararlarını gidereceğini belirten sanık, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı. YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Osman Can Y., böyle bir suçtan dolayı yargılandığı için pişman olduğunu söyleyerek özür diledi. Şikayetçi İ.K., sanığı arkadaşı aracılığıyla tanıdığını, ev ve araba almak istediği için kendisine gittiğini, sanığın icradan uygun fiyata araç bulduğunu ve ödeme yaptığını, ardından 800 bin liralık yine uygun fiyata daire bulduğunu söylemesi üzerine toplamda 1 milyon lirayı sanığa teslim ettiğini söyledi. İ.K.'nın iddiasına göre, sanık ihaleyi kazandığını, araç ve daireyi yakın zamanda teslim edeceğini ifade etti. İ.K., geçen 9 ay içinde herhangi bir geri bildirim yapılmadığını, en sonunda sanığın kendisine, “Ev, araba yok. Git erkeksen şikayetçi ol" dediğini ileri sürdü.