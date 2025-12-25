Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi'nde 2025 yılında akademik ünvan alan, ünvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için "Akademik Tören" gerçekleştirildi.

        Giriş: 25.12.2025 - 15:49 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:49
        Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi
        Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, öğretim üyelerinin emeğin, sabrın, nitelikli üretimin ve akademik sorumluluğun bir belgesi olarak cübbelerini giydiklerini söyledi.

        Cübbenin omuzlara bir ünvanın ağırlığı kadar aynı zamanda tarihsel mirası da yüklediğini belirten Özkan, "Bizler için bu görev, bir meslek olmanın ötesinde bu topraklara, bu halka ve geleceğe karşı ödenmesi gereken en temel borcun adıdır. Ve bugün sınıflarımızda yankılanan her fikir, laboratuvarlarımızda dökülen her damla alın teri, aslında bu kutsal vasiyeti yerine getirme kararlılığımızın birer yansımasıdır." dedi.

        Törenin sadece kutlama değil, aynı zamanda akademik sorumlulukları yeniden düşünme fırsatı olduğunu dile getiren Özkan, göreve geldiklerinde Akdeniz Üniversitesini bilimsel kapasitesiyle ülkeye yön veren, nitelikli eğitimle donanımlı insan kaynağı yetiştiren, ürettiği değerle topluma doğrudan katkı sunan sürdürülebilir bir ekosisteme dönüştürmek istediklerini kaydetti.

        Özkan, üniversitenin geleceğini tesadüflere değil, nitelikli bilimsel üretime dayandırmak amacıyla akademik atama ve yükseltme kriterlerini daha da sağlamlaştırdıklarını vurguladı.

        Bilimsel üretimin yalnızca niyetle değil, doğru planlanmış kaynak yönetimiyle mümkün olduğunu anlatan Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Projelerde çıktı takibini ve katma değer odağını güçlendirdik. Bilimsel araştırma projeleri desteklerimizi her yıl artırarak 'üretenin yanındayız' mesajını net biçimde verdik. Bu desteklerin karşılığını nitelikli yayınlardaki artışla görmek bizler için en büyük motivasyondur. Uluslararası ortaklı yayınlarımız ve etki düzeyimiz, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergelerinden. Bu birikim, dünya üniversite sıralamalarına ve uluslararası görünürlüğümüze de güçlü biçimde yansımakta. Elbette ulaştığımız noktayı yeterli görmüyoruz, daha üst hedefler için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

        Özkan, görevlerinin ulusal sınırlar içinde başarılı olmak kadar insanlığın ortak sorunlarına evrensel ölçekte çözüm üretmek de olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından 111 öğretim üyesi için biniş giyme merasimi yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

