Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 510 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 9 kullanımlık A4, 1 tüfek, 5 fişek ve 4 bin lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede çalışma yaptı.

