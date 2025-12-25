Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:31 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:31
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede çalışma yaptı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 510 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 9 kullanımlık A4, 1 tüfek, 5 fişek ve 4 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

