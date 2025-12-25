Antalya'da eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen koca hakim karşısında

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen kocanın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık R.Ç. (41), mağdur Çisem Ç. (40) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan R.Ç, mağdurla 11 yıldır evli olduklarını belirterek, son dönemde kendisinin çocuklarla eşinin de ailesiyle kaldığını söyledi.

Olay günü yaramazlık yaptıkları için çocuklarına bağırdığını belirten sanık, şunları kaydetti:

"Çocuklar annelerini arayıp 'Babam bizi dövüyor.' demişler. Sonra eşim, annesi ve babasıyla gelip bana saldırdı. Sonra bana bıçak sallamaya başladı. O arbedede bıçağı aldım. Bu esnada Çisem yaralandı. Bıçağın keskin tarafı benim elimdeydi. Nasıl yaralandı anlamadım. Kaza sonucu oldu. Eşimin yaralandığını gördüğümde yarasına tampon yapsın diye atlet verdim. Polise ben teslim oldum. Öldürme veya kasten yaralama gibi bir amacım yoktu. Tahliyemi talep ediyorum."

Mağdur Çisem Ç. ise çocuklarının uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasında kaldığını ifade etti. Olay günü çocuklarının kendisini arayarak babalarından şiddet gördüklerini ve evden atıldıklarını söylediğini belirten Çisem Ç. eşinin şiddete meyilli olmasından dolayı KADES'ten yardım isteyerek anne ve babasıyla çocuklarının yanına gittiğini söyledi. Sanığın evden çıkar çıkmaz kendisine saldırdığını öne süren Çisem Ç. şöyle konuştu: "Gözü dönmüş şekilde bakıyordu. Bıçağı çekti, elimle tuttum. 'Çocuklarımı almaya geldim, polis geliyor.' dedim. Arkamı döndüm ve çocukları aramaya başladım. O anda kalp krizi geçiriyorum sandım. Kalbimin olduğu yerden kan akınca bıçaklandığımı anladım. Sanık o arada kendini eve kilitledi. Bir anda yere yığıldım. Nefes alamamaya başladım. Kızım başımda 'Anne kalk ölme.' diyordu. Oğlum da 'Baba, annemi öldürdün.' dedi. Küçük oğlum beni öpüyordu. Ambulansa alındım. Yoğun bakıma aldıklarında '3 çocuğum var lütfen beni kurtarın.' dedim. 5 gün yoğun bakımda kaldım. Şikayetçiyim." diye konuştu.

- "Sanık hepimizi öldürmeye çalıştı" iddiası Çisem Ç.'nin babası Ali Rıza Baykuşlar ise kızının olaydan 3 ay önce kendilerinde kalmaya başladığını belirtti. Olay günü yaşanan arbede anında çocukları arabaya bindirmeye çalıştığını anlatan Baykuşlar,"Kızımı bir anda kanlar içinde gördüm. Sanığı ittim, bana da bıçak salladı. Kolumdan yaralandım. Olayların sonuna doğru geldim ama sanık hepimizi öldürmeye çalıştı." ifadelerini kullandı. - "Babam kıyafetinin içine sakladığı bıçağı çıkardı ve annemi bıçakladı" Pedagog eşliğinde ifade veren çiftin en büyük çocukları Ö.F.Ç. (10) olay günü babasının kıyafetinin içine sakladığı bıçağı çıkararak annesini bıçakladığını savundu. Olay günü babasından şiddet gördüğünü savunan 9 yaşındaki Ş.S.Ç. ise babasının büyük bir bıçakla annesini bıçakladığını iddia ederek, annesinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - "Can güvenliğimiz yok" Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Çisem Ç. sanığın şiddete meyilli olduğunu savunarak, "Eşim beni evden atmıştı. Darp raporum vardı. Çocukları devamlı dövüyormuş. Çocukları almaya gittiğimde beni bıçakladı. Can güvenliğimiz yok. Daha önce de cezaevine girdi. Parasına güveniyor. 'Parayı veririm, çıkarım.' diyor. Silah saklıyormuş onunla vuracakmış. Aylarca acile gittim. Şu anda sağlık durumum biraz iyi. Kalbim acıyor. Çocuklarımla mağduruz. Daha önce beni sanığın dayısı arayarak şikayetim geri çekmemi istedi. Beni tehdit etmişlerdi." ifadelerini kullandı. - Olay Çisem Ç. 1 Ekim 2025 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi R.Ç.'nin Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesindeki evine 10, 9 ve 4 yaşlarında 3 çocuğunu almak için gittiğinde, çocuklarının babaları tarafından sokağa atıldığını görmüştü. Çocuklarını kendi evine götürmek isteyen Çisem Ç. eşinin bıçaklı saldırısı sonrası kalbinden yaralanmıştı.