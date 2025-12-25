Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Çiçek sektörü Körfez ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, ihracatı artırmak için Körfez ülkelerine yöneldiklerini belirterek, 8 Şubat'ta 20'ye yakın firma ile Dubai ve Katar'a gideceklerini bildirdi.

        Giriş: 25.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:19
        Çiçek sektörü Körfez ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor
        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, ihracatı artırmak için Körfez ülkelerine yöneldiklerini belirterek, 8 Şubat'ta 20'ye yakın firma ile Dubai ve Katar'a gideceklerini bildirdi.

        Yılmaz, AA muhabirine, sektör olarak geçen yıla göre ihracatta yaklaşık yüzde 15'lik bir artış gerçekleştirerek 150 milyon doları aştıklarını söyledi.

        Bu rakamın sektör açısından önemli olduğunu belirten Yılmaz, özellikle Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleriyle yurt dışına gerçekleştirdikleri ticari heyet ziyaretlerinin önemli katkısı olduğunu ifade etti.

        Sektör olarak 4 ayda bir mevcut ya da yeni pazarlara yönelik firmalarla ziyaretler yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Gittiğimiz ülkelerde amacımız ihracatı daha yukarıya taşımak. Oralarda ekstra bir pazar bulup geliştirmek. Bu konuda da sağ olsun bakanlığımız bizi destekliyor. Bu projelere ciddi destek veriyorlar ve bunun da ihracatımıza yansıması olumlu oluyor." dedi.

        - Sektör UR-GE projeleriyle ticari ziyaretler yapıyor

        Başkan Yılmaz, sektördeki firmaların kendi ürünlerine göre ülkelerin belirlediğini ve buna göre bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

        Bu yıl için planlanan son UR-GE projesinin de Dubai ve Katar'a yönelik olacağını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

        "En son Polonya'daydık, oradan olumlu dönüşler aldık. Şimdi de Körfez ülkelerine bir seyahat düzenleyeceğiz, 8 Şubat'ta 20'ye yakın firmamızla Dubai ve Katar'a gideceğiz. Buralar küçük ama Avrupa'ya göre daha karlı bir pazar, buralarda da var olmak istiyoruz. Mevcutta varız ama payımızı genişletmek istiyoruz."

        Yılmaz, Dubai ve Katar'da yaklaşık 10 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştirdiklerini, ziyaret sonrası bu rakamın daha da artacağına inandıklarını vurguladı.

        Körfez ülkelerine çiçek ihraç eden ülke sayısının Avrupa'ya göre daha az olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin bölgeye yakınlık açısından bir avantajı bulunduğunu, bunu da iyi bir şekilde değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

